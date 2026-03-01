Nika Prevc z desetega mesta na stopničke

Niki Prevc v avstrijskem Hinzenbachu sicer ni uspelo ponoviti izjemnega lanskega dosežek, ko je dobila obe tekmi, v soboto je zmagala, danes pa se je po nekoliko ponesrečenem prvem skoku v finalu zbrala in se z desetega mesta prebila na stopničke. Njene 54. v karieri. Zmage se je veselila Avstrijka Lisa Eder pred Norvežanko Anno Odine Ström. Nika Vodan je bila peta, do točk svetovnega pokala pa sta prišli še Katra Komar na 21. mestu in Taja Bodlaj na 24.

Nika Prevc je po slabšem prvem skoku v drugo napadla in izenačila daljavo dneva 89,5 m. S tem je precej napredovala in v boju za stopničke ugnala vse tekmice z izjemo najboljših dveh po prvi seriji.

Boljši sta bili na koncu le Lisa Eder in dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Ström (235,8).

Bolje kot v soboto se je izkazala tudi Nika Vodan (226,7). Po prvi seriji je bila četrta, v drugo pa je po 85 m dolgem skoku izgubila mesto proti rojakinji in končala na petem mestu.

Do točk sta prišli še Katra Komar in Taja Bodlaj. Komar (199,9) je v 12. finalnem nastopu v Hinzenbachu napredovala za pet mest in bila na koncu 21., Bodlaj (199,6) pa je izgubila nekaj mest in končala kot 24.

Brez finala je ostala Jerica Jesenko, ki je bila 38., že v kvalifikacijah pa je obstala Nina Kontrec.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Lahti, kjer bi lahko Nika Prevc že potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Do konca sezone je namreč ostalo še sedem tekem.

Smučarski skoki, Hinzenbach, tekma:

Svetovni pokal, skupno (26/33): 1. Nika Prevc (Slo) 2096 točk

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1494

3. Lisa Eder (Avt) 1313

4. Anna Stroem (Nor) 1193

5. Selina Freitag (Nem) 1047

6. Abigail Strate (Kan) 989

...

10. Nika Vodan (Slo) 712

28. Katra Komar (Slo) 132

35. Maja Kovačič (Slo) 91

46. Jerica Jesenko (Slo) 31

47. Taja Terbovšek (Slo) 28

57. Taja Bodlaj (Slo) 7

65. Tinkara Komar (Slo) 2

... Pokal narodov: 1. Japonska 3999

2. Slovenija 3474

3. Nemčija 3425

...

V kvalifikacijah odlična

Nika Prevc (120,1 točke) je tudi v današnjih kvalifikacijah zasedla prvo mesto. Drugouvrščeno domačinko Liso Eder je ugnala za 5,7 točke. Od Slovenk bodo na tekmi nastopile še Nika Vodan, Taja Bodlaj, Katra Komar in Jerica Jesenko.

Najboljša skakalka te zime je skočila 86 metrov, kar je bila najboljša daljava serije. Za 5,7 točke je zaostala Eder, tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (113,7).

Od Slovenk je Vodan (103,8) zasedla 11. mesto. Preostale tri se bodo na tekmi borile za uvrstitev v finale. Bodlaj (88,6) je bila 31., dve mesti za njo je končala Komar (86,7), na 38. mestu pa je kvalifikacije sklenila Jesenko (83,8).

Daleč od nastopa na tekmi je bila Nina Kontrec (69,8), ki je prehitela le eno od 48 tekmovalk.

Smučarski skoki, Hinzenbach, kvalifikacije (ž):