Incident s smučmi Domna Prevca v Oberstdorfu se še ni polegel – zdaj je za Sportal spregovoril še Peter Slatnar, ki je v tistem trenutku dobesedno tekel na vrh letalnice z rezervnim parom smuči. "Najprej smo se skoraj smejali, potem pa je postalo resno. Ko sem slišal, da so smuči Domnove, sem vedel, da bo štala," je dejal Slatnar. Opisal je kalvarijo na poti do vrha, pogovor s poljskim predskakalcem in tudi trenutek, ko je kontrolor opreme pri Fis dvakrat jasno in glasno izrekel: "Ne, ne."

Kako ste doživeli kalvarijo? Tekli ste na vrh, na koncu Domnu Prevcu celo prinesli rezervne smuči, a odgovorni pri Fis je jasno rekel ne …

Prvi trenutek, ko so smuči odpeljale dol, smo se skoraj smejali. Potem je nekdo rekel, da so od Žabe (Anžeta Laniška, op. a.), in sem se spraševal, kako so lahko njegove. Nato je postalo resno – predstavnik Fis je dejal, da so Domnove. Lojze Petek je stekel po eno smučko. Hitro smo jo pregledali, ali je sploh še v redu. Bila je. Lojze je hitel gor, da bi Domna še ujel.

Sam posnetka nisem videl, me je pa skrbelo, da je tista smučka, ki je ostala zgoraj, morda v slabšem stanju, ker je udarila v ograjo. Matevža Šparovca sem vprašal, kje so druge smuči. K sreči jih je ravno hotel namazati za transport. Zgrabil sem jih in šel z Lojzetom gor. Takrat se je začela prava kalvarija.

Obe smučki sta nenadzorovano poleteli po zaletni mizi. Foto: Guliverimage

Kaj se je dogajalo, preden ste prišli na vrh?

Čakal sem prvo dvigalo, drugo … potem pa je Švicar v kabini rekel: "Ne, ne." Poljski predskakalec Wiktor Fickowski mi je začel razlagati, da je vse videl. V poljščini mi je povedal, da se Domen smuči ni dotaknil oziroma da ni bil kriv. Potem je Wiktor tudi dal izjavo, kaj je videl.

Fis v tistem trenutku ni imela vseh informacij. Vem, da obstaja kamera, vendar se po pravilih posnetkov ne sme uporabiti. Švicar je uveljavljal svojo voljo. Nato naj bi dopustil možnost, da Domen morda res ni bil kriv, in se je začel pingpong. Kaj bi bilo, če bi se to zgodilo Avstrijcem ali Nemcem? Verjetno ne bi bilo drugače – le da bi se morda pri Fisu naenkrat zbralo 20 ljudi in bi kdo poskusil "izsiliti" drugačno odločitev. A zasuka verjetno kljub vsemu ne bi bilo.

Najbolj boli, ker so fantje pošteno povedali, kako je bilo. Bomo videli, kaj se bo izcimilo iz pritožbe. Domnu se ne bo nihče opravičil, naši ekipi tudi ne.

Kje točno je kontrola in kaj so Domnu očitali glede odlaganja smuči?

Na vrhu letalnice je kontrola razkoraka, kjer se skakalec postavi bočno na stopnice. Nato si pripravi čevlje, se uredi, nastavi dres, da gre skozi meritve. Ko mu kontrolor reče "ok", mu izroči smuči. S svojimi smučmi gre naprej. Ko pride čez kontrolo, se dresa ne sme več dotikati.

Ta kontrola je približno dva metra od štartne rampe. Tam kamere ne snemajo. Domnu so očitali, da smuči ni odložil na pravo mesto – približno meter stran jih je imel. Vsi pa vemo, da tam ograje nimajo varoval in lahko smučka hitro zdrsne.

Domen Prevc je bil razumljivo razočaran, ker ni mogel nastopiti. Foto: Reuters

Če bi imel nov par smuči prej na vrhu, bi morda lahko skočil? Koliko časa ima skakalec, če ima težave z opremo?

Dokler prijavi napako na opremi in lahko nastopi pred zadnjim v tisti seriji – v njegovi skupini bi moral skočiti pred zadnjim. Ne more kar na koncu, razen če Fis dovoli. Ta del pravil je bil potem težaven. Domen je potemtakem zamudil svoj nastop. In Švicar je bil – tako sem imel občutek – skoraj zadovoljen, da mu je rekel ne.

Kako boleče je bilo za ekipo?

Vsi vemo, da to ni bila Domnova napaka. Če bi Domen sam kaj naredil – če bi smuči brcnil, bil štorast –, ne rečem. Tudi tisti z dežnikom ni nič naredil nalašč. Boleče je, ker je naš in ker smo ob medaljo. Rok Oblak bi tako dobil prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Škoda je. Fantje so na srečo toliko v fokusu za naprej, da se jih je to le malo dotaknilo. Z glavo so že pri Willingenu. Mi preostali pa lahko jokamo in se sprašujemo, kaj če ...

Ali je bila to lekcija tudi za Fis?

Ja, nekaj novega smo se vsi naučili. Upam, da je Fis dobila lekcijo, da se na olimpijskih ne bo zgodilo še kaj slabšega. Takšnega scenarija si ne bi mogel zamisliti, pa se je zgodil – in v prihodnje tudi ne moreš vsega predvideti.