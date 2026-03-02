Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
2. 3. 2026,
19.41

Utah Jazz Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA

Ponedeljek, 2. 3. 2026, 19.41

2 uri, 26 minut

Liga NBA, 2. marec

Po naporni seriji vendarle lažji večer za Nikolo Jokića?

Nikola Jokić | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nikola Jokić in njegovi Denver Nuggets so v zadnjih štirih krogih lige NBA odigrali serijo napornih tekem proti izjemno zahtevnim tekmecem. V tem času so izgubili spopade z Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves, premagali pa so Boston Celtics. V noči na torek bi morali imeti malce lažje delo, saj gostujejo pri Utah Jazz, moštvu, ki je že obupalo nad sezono in zdaj nabira poraze, da bi si zagotovilo kar najboljše izhodišče za letošnji nabor.

Luka Dončić, Los Angeles Lakers
Sportal Sprehod Lakersov in Dončića, ki mu je zaploskal tudi Novak Đoković

V noči na torek bodo v ligi NBA odigrali še tri tekme. Tretja najslabša ekipa vzhoda, Washington Wizards, gosti tretjo najboljšo z zahoda, Houston Rockets. Milwaukee Bucks, ki se krčevito borijo vsaj za mesta, ki peljejo v kvalifikacije za končnico, gostijo Boston Celtics, ki so trenutno drugi najboljši na vzhodi, Golden State Warriors pa doma v San Franciscu pričakujejo Los Angeles Clippers.

Luka Dončić in LA Lakers bodo na delu spet v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30), ko se bodo na domačem parketu udarili z New Orleans Pelicans.

Liga NBA, 2. marec

Lestvici

Utah Jazz Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA
