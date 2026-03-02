Po naporni seriji vendarle lažji večer za Nikolo Jokića?

Nikola Jokić in njegovi Denver Nuggets so v zadnjih štirih krogih lige NBA odigrali serijo napornih tekem proti izjemno zahtevnim tekmecem. V tem času so izgubili spopade z Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves, premagali pa so Boston Celtics. V noči na torek bi morali imeti malce lažje delo, saj gostujejo pri Utah Jazz, moštvu, ki je že obupalo nad sezono in zdaj nabira poraze, da bi si zagotovilo kar najboljše izhodišče za letošnji nabor.

V noči na torek bodo v ligi NBA odigrali še tri tekme. Tretja najslabša ekipa vzhoda, Washington Wizards, gosti tretjo najboljšo z zahoda, Houston Rockets. Milwaukee Bucks, ki se krčevito borijo vsaj za mesta, ki peljejo v kvalifikacije za končnico, gostijo Boston Celtics, ki so trenutno drugi najboljši na vzhodi, Golden State Warriors pa doma v San Franciscu pričakujejo Los Angeles Clippers.

Luka Dončić in LA Lakers bodo na delu spet v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30), ko se bodo na domačem parketu udarili z New Orleans Pelicans.

Liga NBA, 2. marec

Lestvici

