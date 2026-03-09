Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
12.08

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Nadiya Bychkova po osmih letih ostala brez mesta v priljubljenem šovu

Nadiya Bychkova | Nadiya Bychkova preživlja težke dni. | Foto Guliverimage

Nadiya Bychkova preživlja težke dni.

Foto: Guliverimage

Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je več let živela v Sloveniji, je po osmih letih ostala brez mesta v priljubljenem britanskem šovu Strictly Come Dancing, poroča Daily Mail. Kot navajajo, naj bi bila Bychkova nad odpovedjo pretresena, ustvarjalcem oddaje pa očitajo starostno diskriminacijo.

Šestintridesetletna Nadiya Bychkova je bila del oddaje od leta 2017, ko se je prav zaradi povabila k sodelovanju v šovu iz Slovenije preselila v London. Ker namerava BBC oddajo "popolnoma osvežiti", pa je njenega sodelovanja po osmih letih zdaj konec.

Medtem ko se plesalka na odpoved še ni odzvala, je njen prijatelj za tabloid The Sun povedal, da vse skupaj "diši po starostni diskriminaciji". Dodal je: "Nadiya je ena najbolj priljubljenih plesalk, zato ne more razumeti, zakaj se v oddajo ne bo vrnila. To jo je povsem strlo. Oddaja je njeno življenje." Kot je še povedal, sumi, da nameravajo v oddajo pripeljati več novih obrazov, zato so morali z nekaterimi prekiniti sodelovanje. Brez mesta v prihodnji sezoni so namreč ostali še trije dolgoletni plesalci – Gorka MarquezLuba Mushtuk in Michelle Tsiakkas.

Kot je še dodal plesalkin prijatelj, je Bychkova nad odpovedjo "zelo razočarana", a z ustvarjalci oddaje preučuje možnost, da bi v ekipi ostala kot koreografinja.

