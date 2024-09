Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je v pogovoru za BBC zavrnil očitke o nasilnem vedenju do nekdanje tekmovalke plesnega šova Strictly Come Dancing. Šov je zapustil leta 2022, letos pa se vrača v jubilejno 20. sezono.

Po novici, ki jo je objavil britanski tabloid The Sun, da so tekmovalci in ekipa plesnega šova Strictly Come Dancing besni zaradi vrnitve 34-letnega Slovenca Aljaža Škorjanca, se je odzval tudi slovenski plesalec.

Obtožbe označil za neresnične

Tabloid je poročal, da je Škorjanec leta 2022 šov zapustil zaradi prepira in nasilnega vedenja do nekdanje tekmovalke Sare Davies. To naj bi se zgodilo med turnejo v živo.

Že pred objavo obtožb je v pogovoru za BBC pojasnil, da je šov zapustil zaradi novice, da bo postal oče. Želel je biti "odličen oče in odličen mož". Z ženo Janette Manrara, s katero sta se spoznala prav v omenjenem šovu, sta se rojstva hčerke Lyre Rose razveselila julija lani.

Aljaž Škorjanec s podjetnico in nekdanjo tekmovalko šova Strictly Come Dancing Saro Davies Foto: Guliverimage

Vesel je, da so ga povabili nazaj

Na obtožbe se je odzval tudi njegov zastopnik, ki je dejal, da je "neresnično trditi ali namigovati, da je bil iz šova izgnan ali da je deloval nasilno". "Aljaž spoštuje vse, s katerimi sodeluje. Za odhod iz šova leta 2022 se je odločil po lastni volji, vendar je imel Strictly vedno rad in je bil vesel, da so ga povabili nazaj. Navdušen je, da se bo vrnil na plesišče," je dodal.

Škorjanec je že pred obtožbami o nasilnem vedenju kot razlog za odhod iz šova navedel, da sta si z ženo "obupno želela postati starša". "Želel sem biti praktičen mož noseči ženi. Želel sem biti praktičen očka majhnemu dojenčku," je pojasnil razloge za odhod iz šova in dodal, da se je odločil pravilno. "To je čas povezovanja, ki ga nikoli ne bi mogel vrniti. In izšlo se je odlično," je povedal.

Škorjanec se je šovu pridružil leta 2013. Leta 2022 si je vzel dveletni premor, julija letos pa sporočil, da se vrača v jubilejno 20. sezono. V šovu bo sodelovala tudi ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je več let živela v Sloveniji.

Preberite tudi: