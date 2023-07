Eden najuspešnejših slovenskih plesalcev prvič postal očka #foto

Janette Manrara in Aljaž Škorjanec sta se spoznala v britanskem šovu Strictly Come Dancing (Zvezde plešejo). Nekaj časa sta bila le prijatelja, kasneje pa sta se zaljubila in poročila.

Foto: Guliverimage

Da sta prvič postala starša, je par sporočil na svojih družbenih omrežjih. Pod fotografijo, ki sta jo objavila, sta zapisala, da se jima je 28. julija rodila hči Lyra Rose Škorjanec. Aljaž je kasneje zapisal še, da je bilo rojstvo njegove hčerke ljubezen na prvi pogled in da se ne more premakniti stran od nje.

Njegova žena dolgo časa ni mogla zanositi

Škorjančeva žena Janette Manrara, s katero sta se spoznala in zaslovela v britanskem šovu Strictly Come Dancing (Zvezde plešejo), dolgo časa ni mogla zanositi, da pričakujeta otroka, pa sta izvedela lani v začetku decembra, ko sta bila tik pred začetkom postopka zunajtelesne oploditve (IVF).

"Zadnjih nekaj let nisva uporabljala zaščite, a nič se ni zgodilo, zato sva mislila, da je IVF naslednja najboljša stvar za naju," je takrat v intervjuju za revijo HELLO! povedala Janette, ki je pred dvema letoma opustila profesionalno kariero plesalke, saj je želela s Škorjancem ustvariti družino. Ker bo kmalu stara 40 let, je bila zaskrbljena tudi zaradi postopka zunajtelesne oploditve: "Vem, da je IVF lahko zelo naporen za žensko telo in da ni nobenega zagotovila, da bo delovalo."

Iz Londona sta se preselila v Cheshire

"Bil sem ves iz sebe. Tako dolgo sem razmišljal in sanjal o tem trenutku. Psihično in fizično sva se pripravljala na IVF in potem doživela pravo olajšanje, ko sva končno dobila pozitiven test," je v intervjuju povedal Aljaž Škorjanec.

Kot sta še povedala, sta zapustila stanovanje v Londonu in se preselila v Cheshire, kjer živita v bližini plesnih kolegov Gorke Marqueza in njegove žene Gemme Atkinson.

