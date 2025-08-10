Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rafael Nadal se je razveselil drugega otroka

Rafael Nadal se je z ženo Mery razveselil rojstva drugega otroka. Poimenovala sta ga Miquel.

Rafael Nadal se je z ženo Mery razveselil rojstva drugega otroka. Poimenovala sta ga Miquel.

Foto: Guliverimage

Legendarni španski teniški igralec in zmagovalec 22 grand slamov Rafael Nadal se je skupaj s partnerko Mery Perello razveselil rojstva drugega otroka.

Devetintridesetletni Rafael Nadal in njegova dve leti mlajša žena Mery Perelló sta se razveselila rojstva drugega otroka, ki se je rodil v bolnišnici Quirónsalud Palmaplanas v Palmi, so poročali španski mediji.

Novorojenčka sta starša poimenovala Miquel, kar je po poročanju tiskovne agencije Europa Press poseben poklon, ki sta ga srečna starša želela izkazati Meryjinemu očetu Miquelu Perellu Masu, ki je aprila 2023 v starosti 63 let umrl po dolgi bolezni. S prihodom novega družinskega člana je Rafael Junior, ki je danes star dve leti in deset mesecev, tako postal starejši brat.

Nadal bo tako lahko po lanskoletni upokojitvi od profesionalnega športa in teniških igrišč še več časa posvetil svoji družini.

Pred nekaj meseci je Nadal v znani španski televizijski oddaji El Hormiguero povedal, kaj mu pomeni sin in kako se mu je življenje po rojstvu prvega otroka spremenilo: "V večini pogledov je bilo na bolje, saj mi, tudi če sem izgubil ali se poškodoval, prihod domov in srečanje z njim spremeni razpoloženje."

Nadal in njegova žena Maria Francisca Perello sta se spoznala v njunem domačem kraju Manacor na Majorki, ko sta bila najstnika, in od takrat sta skupaj. Svojo zvezo sta skrbno varovala, leta 2019 pa sta se po 14 letih skupnega življenja tudi poročila.

