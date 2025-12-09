Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

nosečnica otrok čarobni december dojenček Justin Theroux

Justin Theroux s 23 let mlajšo ženo pričakuje dojenčka

Justin Theroux in Nicole Brydon Bloom bosta postala starša.

Justin Theroux in Nicole Brydon Bloom bosta postala starša.

Foto: Profimedia

Hollywoodski zvezdnik Justin Theroux in njegova žena sta v veselem pričakovanju. Nicole Brydon Bloom, ki je od igralca mlajša 23 let, je noseča, kar pomeni, da se bo par prihodnje leto razveselil prvega otroka, poroča revija People.

Par si je večno zvestobo obljubil marca letos, zdaj pa sta potrdila, da bosta kmalu dobila prvega skupnega otroka. Enaintridesetletna igralka je na premiero druge sezone Amazonove serije Fallout namreč prišla z zaobljenim trebuščkom.

Pri 54 letih bo prvič očka

Pred poroko sta bila igralca v zvezi dobri dve leti, prvič so ju skupaj opazili februarja 2023 na dogodku, ki ga je organiziral Netflix. Svojo zvezo sta v javnosti potrdila leto kasneje, ko sta se skupaj pojavili na zabavi revije Vanity Fair. Zaročila sta se avgusta 2024 med potovanjem po Italiji. 

Justin Theroux bo pri 54 letih tako prvič postal očka. Pred Nicole Brydon Bloom je bil med letoma 2015 in 2018 poročen še z igralko Jennifer Aniston.

