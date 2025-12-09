Družina hollywoodske zvezdnice Rebel Wilson, ki je poročena z Ramono Agrumo, se bo kmalu povečala za enega člana. Partnerka igralke je namreč noseča, kar je potrdila z objavo na družbenih omrežjih.

Veselo novico je po lanski poroki z igralko Rebel Wilson na družbenem omrežju Instagram delila njena partnerka Ramona Agruma, ki je ob pozitivnem nosečniškem testu in vrsti fotografij zapisala: "Najlepša novica v naši družini. Kmalu bomo štiri! Dojenček številka dve je na poti. Ljubim te, Rebel Wilson."

V videoposnetku je Agruma tudi pokazala nosečniški trebušček in ob tem ni skrivala veselja. Igralka Wilson si je s partnerko Agrumo dolgo časa želela povečati družino. Potem ko je novembra 2022 s pomočjo nadomestne matere dobila hčerko Royce, je razkrila, da so bila edina ovira logistične težave. "Rada bi imela še enega otroka," je avgusta pred dvema letoma za E! News povedala igralka in dodala: "Vprašanje je: 'Ali je to mogoče?' Moram skozi postopek IVF. Bomo videli, kako bo šlo."

Kljub temu je pritrdila, da je njuna hčerka Royce pravi čudež in da bo vse v redu, tudi če bo deklica njen edini otrok. O Ramoni je povedala, da je odlična in skrbna partnerka, ter dodala: "Kot da je prišla v moje življenje ob pravem času! Potem je nadomestna mati zanosila in vpletena je bila Ramona. Vse se je izšlo ob pravem času."

Novembra 2022 sta s pomočjo nadomestne matere dobili prvo hčerko

Hollywoodska zvezdnica se je s partnerko Agrumo sicer poročila septembra lani, novembra leta 2022 pa je danes triletno Royce Lillian rodila nadomestna mati.

45-letna Wilson je avstralska igralka, komičarka in producentka, ki je zaigrala v številnih vlogah, najbolj znana je iz komedij Dekliščina (Brides Maid), Prava nota (Pitch Perfect) in Poročne priče (A few Best Men), nastopila pa je tudi v filmih Kaj pričakovati, ko pričakuješ? (What to Expect When You're Expecting), Ko udari strela (Struck by Lightning), Nora dekliščina (Bachelorette), Bride Hard in drugih.

