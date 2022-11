Istospolno usmerjena igralka otroka dobila s pomočjo nadomestne matere #foto

Novico je igralka delila na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisala, da je nadvse ponosna, da lahko naznani rojstvo hčerke Royce Lillian Elizabeth, ki se je rodila pretekli teden s pomočjo nadomestne matere.

"Ne morem opisati ljubezni, ki jo čutim do nje, ona je čudež! Večno bom hvaležna vsem, ki so sodelovali, to je nastajalo leta ... Še posebej pa sem se želela zahvaliti nadomestni materi, ki jo je nosila ter rodila s takšno milostjo in skrbjo. Hvala, ker ste mi pomagali ustvariti družino, to je čudovito darilo. Najboljše darilo. Deklici sem pripravljena dati vso ljubezen, ki si jo lahko zamislite. Hitro se učim. Veliko spoštovanja do vseh mam! Ponosna sem, da sem v vašem klubu," je zapisala v čustveni objavi.

Hčerko je poimenovala po pokojni kraljici Elizabeti

"Želela sem izvirno ime, ki se začne s črko R. Na koncu sem se odločila za tri imena. Lilian in Elizabeth sta imeni žensk v moji družini, ki ju občudujem. Tudi moje srednje ime je Elizabeth, po pokojni kraljici," je razkrila za revijo People ter dodala, da je bilo neresnično in razburljivo hčerko prvič držati v rokah.

Wilsonova je junija letos sicer razkrila, da je homoseksualka. Pred dnevi so zaokrožile govorice, da sta se s partnerko Ramono Agruma zaročili, a je igralka te navedbe zanikala. Je pa potrdila, da je njena partnerka načrtovala vse za rojstvo deklice ter jo pohvalila, da je neverjetna in odlična partnerka.

Dekleti sta svoje razmerje sicer potrdili 9. junija na Instagramu, kjer sta objavili skupno fotografijo. "Mislila sem, da sem iskala Disneyjevega princa, a mogoče je bilo vse, kar sem ta čas potrebovala, Disneyjeva princesa," je Rebel Wilson zapisala pod fotografijo.