Rebel Wilson: Za Hollywood sem zanimiva le kot zabavna debeluška

41-letna Rebel Wilson se je leta 2020 odločila, da bo spremenila način življenja in nekaj naredila za svoje zdravje. Posledica tega je, da je shujšala za več kot 35 kilogramov. Igralka je v intervjuju za BBC povedala, da se vsi niso strinjali z njenimi načrti o preobrazbi.

"Moja lastna ekipa v Hollywoodu me je močno zavrnila, ko sem sporočila, da bom naredila nekaj za svoje zdravje in spremenila svoje življenje. Zanimalo jih je, zakaj želim to storiti, čeprav kot smešno debelo dekle prinašam milijone dolarjev."

Njena prelomna vloga samozavestne, živahne in malo trčene Avstralke Debele Amy v filmu Prava nota iz leta 2011 je bila dokaz, da ji videz prinaša slavo. In čeprav je z vlogo potrdila, da je ena najboljših hollywoodskih komičnih igralk, je za BBC pojasnila, da je vedela, da nima pravega odnosa do hrane in da bo morala nekaj spremeniti.

"Vedno sem bila kljub debelosti zelo samozavestna in imela sem se rada. Na rdečih preprogah sem bila dvakrat ali celo trikrat težja od drugih igralk, a sem se še vedno počutila samozavestno," je pojasnila. "Vendar sem globoko v sebi vedela, da nekatera moja čustvena prehranjevalna vedenja niso zdrava. Vsak večer sem namreč potrebovala kozarec sladoleda ... To sem bila jaz, nekako sem omrtvičila čustva ob uživanju hrane, ki ni bila najbolj zdrava stvar."

Foto: Reuters Odkar je shujšala, je deležna skoraj še večje pozornosti medijev. "To je zanimivo," je povedala za BBC. "Zakaj so ljudje tako obsedeni s tem? Z ženskami, zlasti z njihovim videzom. Vem, kako je biti ženska, ki je bila za večino ljudi pravzaprav nevidna, ker ni bila videti tradicionalno lepa. Neumno je sploh poskusiti ustrezati tem merilom. Bolje je biti najbolj zdrava različica sebe."

Wilsonova je spregovorila tudi o diagnozi sindroma policističnih jajčnikov (PCOS), hormonske motnje, ki lahko povzroči menstrualne nepravilnosti, čezmerno rast las, akne in debelost. Povedala je, da je bila ta diagnoza razlog, da je spremenila življenjski slog.

"Ne moreš deliti vsega, še posebej ne na družbenih omrežjih. Vendar poskušam deliti ravno toliko, da lahko ljudje razumejo nekaj bojev, skozi katere sem šla," je dejala o svoji odločitvi, da bo odprta glede diagnoze. "Razlog, da to delim, je upanje, da pomagam ljudem."

Priznala je tudi, da zdaj končno razmišlja o družini. Ko se je posvečala karieri, ji to sploh ni prišlo na pamet.

