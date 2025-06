Lidl Plus: aplikacija, ki vam že ta teden prihrani denar

Če je še nimate, je zdaj pravi čas, da jo preizkusite. Med 16. in 22. junijem 2025 vsi novi uporabniki prejmete kupon dobrodošlice za 99-odstotni popust na izdelek iz nabora , ki ga lahko unovčite že ob naslednjem nakupu. Hitro, preprosto in predvsem – ugodno!

Poznate tisti pregovor: "V življenju se je treba znajti."? Danes to velja bolj kot kadarkoli – še posebej, ko vsak evro šteje in si želimo nakupovati pametno ter preprosto. Na srečo obstaja preprosta rešitev, ki lahko hitro razbremeni družinski proračun – aplikacija Lidl Plus .

Zakaj bi plačevali več, če lahko nakupujete pametneje? Z Lidl Plus ne le prihranite pri vsakodnevnih nakupih – prejmete tudi ekskluzivne partnerske ugodnosti, sodelujete v nagradnih igrah z bogatimi nagradami in si poenostavite celotno nakupovalno izkušnjo. To ni zgolj aplikacija – to je naložba, ki se vam obrestuje že pri prvem nakupu. In vse, kar potrebujete, je aplikacija na vašem mobilnem telefonu!

Kako do Lidl Plus kupona dobrodošlice? Celoten postopek traja manj kot minuto. Tako enostavno gre: Prenesite aplikacijo Lidl Plus med 16. in 22. 6. 2025. Registrirajte se kot novi uporabnik. Prejmite kupon dobrodošlice, ki se pojavi neposredno v aplikaciji in s katerim lahko osvojite kar 99-odstotni popust na izdelek iz nabora. Prenesi Lidl Plus

Zakaj je dobro imeti Lidl Plus?

Če še niste med tistimi preudarnimi Slovenci, ki že uporabljajo Lidl Plus, je zdaj pravi trenutek. Zakaj?

Foto: Shutterstock

Z novo aplikacijo do atraktivnih nagrad? Tudi to je mogoče!

Lidl pogosto pripravlja nagradne igre za uporabnike aplikacije. Pred kratkim so nagrade vključevale prestižne izdelke, kot so kavni aparati, darilni paketi in celo vikend razvajanja. To pomeni, da se z Lidl Plus ne samo bolje znajdete pri vsakodnevnih nakupih, ampak lahko tudi osvojite privlačne nagrade.

Gre za malo spremembo, ki lahko naredi veliko razliko – še posebej za družine. Vse, kar potrebujete, je telefon in nekaj sekund časa. Prenesite Lidl Plus in prihranite že danes!

Ponovimo: TOP razlogi, zakaj si prenesti Lidl Plus (če je še nimate) 1. Kuponi, ki jih prejmete samo kot uporabnik aplikacije

Vsak teden novi popusti. Klik, klik – in že imate nižjo ceno ob blagajni. Brez izrezovanja, brez tiskanja, vse na enem mestu.

Plačajte neposredno z aplikacijo. Vse, kar potrebujete, je telefon. Varno, hitro in enostavno.

Lidl Plus vam omogoča še več kot popuste v trgovini. Lahko prihranite tudi pri pranju avtomobila, nakupu slušnega aparata, počitnikovanju in še čem.

Pogledate v aplikacijo in takoj vidite zgodovino nakupov. Če potrebujete račun za uveljavljanje garancije – je vedno pri roki.

Foto: Shutterstock

Z Lidl Plus se vam svet ugodnosti dobesedno odpre

Če želite prihraniti, se izogniti gneči in imeti vse pod nadzorom, je Lidl Plus vaša prva izbira. S to aplikacijo boste imeli najboljše ugodnosti ves čas v žepu v katerikoli trgovini Lidl. A pozor – kupon dobrodošlice prejmete samo med 16. in 22. junijem 2025. Po tem datumu bo ta posebna ponudba mimo, nikar je ne izpustite!