Zvezda dobila gol v prvi minuti, v drugem polčasu Elšnik zakrivil 11-metrovko

Kdo se bo uvrstil v elitno ligo prvakov, kjer se cedita med in mleko, nastopajoči pa zgolj za udeležbo prejmejo nagrado vredno skoraj 19 milijonov evrov? V play-offu kvalifikacij bo podeljenih še zadnjih sedem vstopnic, zanje pa se poteguje tudi nekaj Slovencev. Timi Max Elšnik, za katerega so v Beogradu stiskali pesti tudi starši, je s Crveno zvezdo na prvi tekmi gostil ciprski Pafos in izgubil z 1:2. Graški Sturm bo v sredo z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom gostoval na severu Norveške pri ekipi Bodo/Glimt. Za največjo poslastico play-offa bosta poskrbela Fenerbahče in Benfica, novo senzacijo pa bo iskal krvnik Olimpije Kairat, ki se bo spopadel s škotskim Celticom.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 19. avgust:

V sredo zvečer je bilo vroče v Beogradu. Stadion Rajko Mitić je pokal po šivih. Srbski prvak Crvena zvezda skuša po poljskem Lechu nadigrati še ciprskega. A Pafos se izkazal za trd oreh. Na poti do play-offa kje suvereno izločil kijevski Dinamo. Sploh prvič v klubski zgodovini lahko zaigra v ligi prvakov. Mladi ciprski klub deluje pod vodstvom bogatih ruskih mecenov.

Elšnik od prve minute

Timi Max Elšnik Foto: Reuters Timi Max Elšnik je igral od prve minute. V Beogradu so bili ogromnega spoštovanja deležni njegovi starši, ki so prikolesarili iz Slovenije. Zaradi zdravstvenih težav ni mogel nastopiti avstrijski zvezdnik srbskih korenin Marko Arnautović. Za Pafos pa nastopa Hrvat Mislav Oršić, nekdanji napadalec Celja in strelec zmagovitega zadetka za tekmo za tretje mesto na SP 2022 v Katarju. V začetku avgusta se je Pafosu pridružil tudi brazilski veteran David Luiz. Nekdanji obrambni steber Chelseaja, PSG-ja in Arsenala je pri 38 letih sklenil dveletno pogodbo s Pafosom, v Beogradu ni igral, saj ima težave zaradi poškodbe mečne mišice.

Cherif Ndiaye je zapravil najlepše priložnosti Crvene zvezde. Foto: Reuters Da Pafos ni kar tako senzacija poletja, je dokazal z zadetkom v prvi minuti tekme. Muamer Tanković je natančno podal, Joao Correira pa je neubranljivo streljal. Že v tretji minuti bi domači lahko izenačili, a je strel z glavo Cherifa Ndiaya branil Neofytos Michail. Ciprčani so v 29. minuti prišli do drugega gola, ko je po podaji Kostasa Pileasa z glavo zatresel Bruno. A je posredoval sistem VAR in gol je bil zaradi igre z roko razveljavljen.

Pafos je bolje začel tudi prvi polčas. Blizu zadetku je bil v 48. minuti Anderson Silva, v 52. minuti pa je z bele točke za vodstvo z 2:0 zadel Pepe. Najstrožjo kazen so gostje dobili zaradi igranja z roko v kazenskem prostoru. Nesrečnež pri Zvezdi je bil prav slovenski reprezentant. Že v naslednjem napadu je bila podobna situacija na drugi strani. Z roko je igral Bruno in 11-metrovko so dobili domači. Streljal je Bruno Duarte, vratar ciprske ekipe mu je branil, a je Duarte odbitek vendarle spravil v mrežo (1:2).

Po doseženem golu so rdeče-beli postali nevarnejši, predvsem Elšnik je razigraval soigralce. Najlepšo priložnost je imel v 80. minuti Aleksandar Katai, a je bil tudi on neučinkovit. Razmerje v strelih na gol je bilo na koncu 23:13 proti vratom in 5:3 znotraj okvira gola. Na semaforju pa je ostalo 1:2. Povratna tekma bo naslednjo sredo na Cipru.

Slovenca v črno-belem na severu Norveške

Jon Gorenc Stanković se bo v sredo s Sturmom mudil na Norveškem. Foto: Guliverimage Sreda prinaša spopad med norveškim in avstrijskim prvakom. Na severu Norveške bo Bodo/Glimt na igrišču z umetno travnato podlago, na kateri so pokleknili že mnogi vrhunski evropski klubi, gostil Sturm iz Gradca. Za črno-bele nastopata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki se jima ponuja priložnost, da še drugo sezono zapored nastopata v ligi prvakov. Bodo/Glimt, nekdanji klub Nina Žuglja, je v prejšnji sezoni navduševal v evropski ligi, kjer se je uvrstil v polfinale. Zdaj želi storiti korak naprej še v ligi prvakov.

Krvnik Olimpije Kairat je v tej evropski sezoni izločil že prvake Slovenije, Finske in Slovaške. Po Bajrićevem Slovanu želi klub iz Kazahstana pokvariti načrte še nekdanjemu evropskemu prvaku Celticu, pod posebnim drobnogledom otoške javnosti pa bo 17-letni Dastan Satpajev, ki bo prihodnje leto nadaljeval nogometno pot pri Chelseaju.

Za poslastico play-offa bo poskrbel spopad Fenerbahčeja in Benfice. Portugalski strateg Jose Mourinho bo tako moral, če bo želel turški klub prvič v svoji trenerski karieri popeljati med elito, izločiti rojake iz Lizbone. Eden izmed velikanov se bo tako primoran posloviti od najmočnejšega tekmovanja. Poraženca čaka tolažilna nagrada, nastop v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 19. avgust:

Sreda, 20. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).