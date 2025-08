Za zdaj edini Slovenec med evropsko elito Jan Oblak, a ...

Evropska nogometna zveza Uefa je v Nyonu izžrebala pare zadnjega kvalifikacijskega kroga lige prvakov. Tekmece je dobila tudi peterica slovenskih nogometašev, med njimi se bosta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom merila z norveškim Bodö/Glimtom, tekmece pa so v primeru napredovanja v play-off izvedeli tudi Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) in Adrian Zeljković (Viktoria Plzen).