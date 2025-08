Prekrasne novice za Olimpijo iz Nyona, Celjanom preti trši oreh

V nedeljo sta odigrala derbi 3. kroga 1. SNL, v katerem so Celjani pomendrali Olimpijo in ji prizadejali bolečo zaušnico, po kateri navijači zmajev niso skrivali nezadovoljstva nad delom trenerja Jorgeja Simaa, le dan pozneje pa sta zadnja slovenska kluba, ki vztrajata v Evropi, na žrebu v Nyonu izvedela imena morebitnih tekmecev v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Do takrat pa bosta morala nujno preskočiti še oviro v 3. krogu kvalifikacij, v katerem se bo ljubljanski klub meril s prvakom Albanije Egnatio, grofje pa s starim znancem iz Švice Luganom. Zmajem se ponuja izjemna priložnost, saj bi jih v play-offu čakal poraženec obračuna med prvakoma Gibraltarja in Armenije, Celjane pa bi čakal zmagovalec češko-avstrijskega spopada med Banikom iz Ostrave in dunajsko Austrio.