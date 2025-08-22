Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
22. 8. 2025,
20.43

1. SNL konferenčna liga NK Celje Mark Zabukovnik

Petek, 22. 8. 2025, 20.43

24 minut

Slabe novice za Celjane

Zabukovnika čaka operacija in večmesečno okrevanje

STA

Celje Banik | Marka Zabukovnika čaka daljše okrevanje. | Foto Jure Banfi

Marka Zabukovnika čaka daljše okrevanje.

Foto: Jure Banfi

Slovenski nogometni reprezentant Mark Zabukovnik, ki se je poškodoval na četrtkovi tekmi kvalifikacij konferenčne lige ob zmagi Celja z 1:0 proti Baniku iz Ostrave, bo moral na operacijo in ga čaka dolgotrajno okrevanje, so sporočili iz celjskega kolektiva.

"Pregledi so potrdili prvotne zle slutnje: Mark Zabukovnik bo zaradi poškodbe kolena moral na operacijo, nato pa ga čaka večmesečno okrevanje. Mark, drži se. Čimprejšnjo vrnitev na zelenice ti želimo," so zapisali Celjani na družbenih omrežjih.

Zabukovnik, ki tako jeseni ne bo mogel pomagati reprezentanci v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026, se je poškodoval že v prvem polčasu, v 29. minuti pa na nosilih zapustil igrišče.

"Od zdaj naprej bomo igrali za Marka. Izgubili smo fantastičnega igralca, pravega delavca, ki si ne zasluži, kar se mu je zgodilo. Je nogometaš, ki prvi pride na trening in po njem zadnji odide. Skrbi za svoje telo, naredi vse dodatne stvari, da bi bil v najboljši pripravljenosti. Ni pošteno, da se je to zgodilo prav njemu," je po tekmi povedal trener Celja Albert Riera, ki je za poškodbo "okrivil" tudi slabo igralno površino.

Celjani so sicer sezono odlično začeli, v domači ligi so po petih krogih s stoodstotnim izkupičkom na vrhu lestvice, v evropskih tekmovanjih pa jih le še povratna tekma v četrtek v Ostravi loči od novega igranja v ligaškem delu konferenčne lige. V prejšnji sezoni so v tem tekmovanju prišli celo do četrtfinala.

