Vesoljni potop Olimpije, kriza dosegla nov vrhunec

Ko so navijači Olimpije po nedavnem debaklu proti Celju (0:5) pomislili, da so zmaji dosegli dno in da nosi največjo odgovornost pri tem neuspehu trener Jorge Simao, pa so se jim podobne misli podile po glavah po klavrni podobi zmajev proti Noahu (1:4). Tokrat se je pod novo domačo sramoto zeleno-belih podpisal novi trener Erwin van de Looi, ki je izpostavil preveč ranljivo obrambo, privrženci zmajev pa so z žvižganjem in skandiranjem dali vedeti, da so nezadovoljni z delom vodstva kluba. Olimpija je tako pred izpadom iz Evrope, v konferenčno ligo jo popelje le še čudežno visoka zmaga na gostovanju v Armeniji.

Noe je svetopisemski očak, ki je po bibličnem izročilu na ukaz Boga zgradil ladjo, s katero je želel rešiti sebe, svojo družino in zemeljske živali pred vesoljnim potopom. Biblija namiguje, da naj bi se to dogajalo na gori Ararat. Njen vrh je v Turčiji (5.165 metrov), v očeh Armencev pa ostaja njihova sveta gora. Nikoli niso preboleli njene izgube. Ararat je upodobljen tudi na njihovem državnem grbu, po Noetu pa je poimenovan najboljši nogometni klub. To je Noah, mladi armenski klub, pri katerem ne manjka znancev 1. SNL, ki je v četrtek v Stožicah visoko odpravil Olimpijo (4:1) in poskrbel za ogromno nezadovoljstvo navijačev zeleno-belih.

Navijači Olimpije so v 78. minuti s pirotehničnim vložkom poskrbeli za krajšo prekinitev srečanja. Foto: Aleš Fevžer

Vesoljni potop je tokrat doživela Olimpija, ozračje v Stožicah je bilo po tem, ko je glavni sodnik označil konec srečanja, polno negativne energije. Še pred tem so domači navijači Green Dragons s pirotehničnim vložkom, ko so bakle letele na igrišče, na kratko prekinili srečanje, kar najverjetneje ni ušlo delegatu Evropske nogometne zveze (Uefa), tako da lahko Olimpija pričakuje kazen.

Prevelika vrzel po odhodih Raula, Ratnika in Sancheza

Noah je mrežo Olimpije zatresel kar štirikrat. V Stožicah je odmeval zlasti hat-trick Oulada Omarja. Foto: Aleš Fevžer Kriznega obdobja zmajev, ki so v sezono 2025/26 krenili kot branilci slovenskega naslova, tako ni konec niti po menjavi trenerja. Šok terapija po odhodu Jorgeja Simaa ni trajala dolgo. Zadnja nastopa v Stožicah, na katerih je novi trener Erwin van de Looi spremljal nemoč in apatičnost zmajev proti Kopru (1:3) in Noahu (1:4), sta pokvarila vzdušje v zmajevem gnezdu, navijači pa so vse bolj prepričani, da je za nastalo stanje najbolj odgovorno vodstvo kluba.

Čeprav so si zmaji z uspehi v evropski sezoni 2024/25 in donosnimi prodajami najboljših igralcev, tu izstopa zlasti Raul Florucz, priigrali veliko denarja in povišali klubski proračun, v poletnem prestopnem roku niso znali v Ljubljano pripeljati dostojnih menjav, ki bi zapolnile vrzel ob odhodih največjih nosilcev igre, predvsem strelskega kralja Raula in kapetana Marcela Ratnika, še bolj pa trenerja Victorja Sancheza.

Van de Looi: Obramba je bila premehka

Erwin van de Looi je z Olimpijo nanizal dva boleča domača poraza. Foto: Aleš Fevžer Če so privrženci Olimpije verjeli, da je bil padec v igri na nedeljskem srečanju proti Kopru posledica utrjenosti z zahtevnega gostovanja v Albaniji, ki se je prevesil v podaljšek, hkrati pa so zmaji največje moči varčevali za evropski spopad z Noahom, so bili lahko po četrtkovi predstavi na zadnji domači kvalifikacijski evropski tekmi v tej sezoni zelo razočarani. Ni jih bilo malo, ki so tribune v Stožicah zapustili že krepko pred koncem srečanja. Armenski prvak Noah, ki je v prejšnjem evropskem nastopu nepričakovano izpadel proti prvaku Gibraltarja Lincoln Red Imps, je že po dobri uri vodil s 4:1.

Hat-trick Oulada Omarja je razkril marsikatero težavo ljubljanske obrambe, o kateri je po srečanju spregovoril tudi trener van de Looi: "Vedeli smo, da je tekmec fizično močan. Imeli smo dobre trenutke pri visokem pritisku, skozi tekmo smo imeli vedno več nadzora, toda dobili smo preveč lahkih zadetkov ob premehki obrambi. V drugem polčasu smo opravili nekaj menjav, tudi zaradi fizičnega stanja nekaterih. Imeli smo nekaj trenutkov, priložnosti, a preslabo zaključevali. Ko pa se braniš tako, kot smo se mi danes, je težko zmagovati. Prelahko smo izgubljali žoge. To je slab rezultat, to je bilo slabo branjenje. Izgubili smo nekaj igralcev v primerjavi s prejšnjo sezono, a to ni izgovor. Moramo igrati bolje, se izboljšati in verjamem, da se bomo," je 53-letni Nizozemec opisal pomanjkljivosti v igri Olimpije, ki so gostom iz Armenije pomagale do visoke zmage, s katero so si bolj ali manj že zagotovili napredovanje v konferenčno ligo. Bili so konkretnejši, v okvir vrat Matevža Dajčarja usmerili devet strelov, gostitelji pa so na drugi strani le tri.

David Sualehe in Eric Boakye sta pomagala Noahu do prepričljive zmage nad Olimpijo, pri kateri sta si v preteklosti služila nogometni kruh. V 1. SNL je vrsto let igral tudi Nardin Mulahusejnović. Foto: Aleš Fevžer

Trener Noaha: Dvoboj bo odločen šele v Armeniji

Navijači Noaha so bili lahko navdušeni nad predstavo svojih ljubljencev. Foto: Aleš Fevžer Poklapane zmaje pred napornim gostovanjem v Zakavkazju čaka še nedeljsko gostovanje v Ajdovščini, na katerem bodo poskušali prekiniti črni niz in dočakati prvo zmago pod vodstvom nizozemskega trenerja v 1. SNL, nato pa jih v četrtek, kot vse kaže, čaka še sklepno dejanje letošnje evropske sezone v Armeniji.

Vseeno v taboru Noaha po visoki zmagi v Ljubljani niso poleteli, hrvaški strateg Sandro Perković umirja evforijo in sporoča, da se bo o zmagovalcu obračuna odločalo šele prihodnji četrtek: "Čestitke tudi Olimpiji za pošteno tekmo, zelo jo cenim in bo še težko. Danes so odločile naša ekipna igra, požrtvovalna obramba in učinkovitost. Ta zmaga je zelo pomembna za nas, posebej po izpadu proti Lincoln Red Ipms. Toda vseeno bo ta dvoboj odločen šele v Armeniji, tako da bo naš pristop povsem enak, kot je bil danes," je povedal trener armenskega prvaka, ki se mu nasmiha drugi zaporedni nastop v konferenčni ligi. Olimpija naskakuje že tretjega, a bi morala za končni uspeh na povratni tekmi pokazati bistveno več. Sodeč po vseh težavah, ki jih doživlja v zadnjem obdobju, pa se poraja vprašanje, ali je tega sploh zmožna.