Celjani drago plačali zmago, Riera spregovoril o sramoti

Nogometaši Celja pod taktirko Alberta Riere še naprej navdušujejo v Evropi. V knežjem mestu so zlasti v prvem polčasu nadigrali češki Banik iz Ostrave (1:0), dragoceno zmago, s katero so se približali tako želenemu preboju v glavni del konferenčne lige, pa je pokvarila poškodba enega izmed nosilcev igre, zveznega igralca Marka Zabukovnika. Španski strateg je to, da morajo njegovi varovanci igrati na tako slabem igrišču, označil za sramoto, pohvalil strelca Mateja Poplatnika, se zahvalil navijačem Celja in priznal, da bi bilo primerno, da bi NZS prestavila nedeljsko gostovanje Celja pri Bravu.

Čeprav so v prvem polčasu prikazali vrhunski nogomet in nanizali nekaj izjemnih priložnosti pred vrati Banika, so njegovo mrežo zatresli le enkrat. Gostje so imeli ogromno sreče, saj je Celjane na cedilu pustila učinkovitost, nekajkrat so tudi zatresli okvir vrat. Poleg strelca edinega zadetka Mateja Poplatnika, ki je v udarno enajsterico vskočil zaradi načetosti prvega napadalca Franka Kovačevića, je vratnico Banika v prvem delu srečanja zatresel tudi Mark Zabukovnik. Novopečeni slovenski članski reprezentant je bil največji osmoljenec srečanja, saj je moral zaradi poškodbe kolena že sredi prvega polčasa zapustiti igrišče, kar je bila slaba novica tudi za selektorja Slovenije Matjaža Keka.

Mark Zabukovnik, ki je bil v imenitni formi in je eden izmed nosilcev igre Celja, si je na dvoboju z Banikom poškodoval koleno. Foto: Jure Banfi

"Žal mi je poškodbe Marka Zabukovnika, zaradi katere smo izgubili izjemnega igralca. To, kar se mu je zgodilo, preprosto ni pošteno. Sramota je, da igramo na tako slabem igrišču. V prvem polčasu smo nasprotnika uničili, medtem ko smo v drugem kondicijsko nekoliko padli," je po tesni zmagi (1:0), s katero si je zagotovil pomembno prednost pred povratnim srečanjem v Ostravi (28. avgusta), povedal trener Celja Albert Riera ter izrazil nezadovoljstvo s tem, da se tako veličastne in pomembne tekme igrajo na tako slabem igrišču, kot je na stadionu Z'dežele.

Trener Banika ni skrival nezadovoljstva

Trener Banika Pavel Hapal je nemoč svojih izbrancev občutil zlasti v prvem polčasu. Foto: Jure Banfi Španec je znova uresničil tisto, kar je napovedoval med tednom. Češkega tekmeca se je lotil s prepoznavno, dinamično in neustrašno igro, s katero mu je zadal ogromno težav. Gostje so bili lahko še srečni, da so prejeli le en zadetek, po dvoboju pa so športno čestitali Celjanom za boljšo predstavo.

"Tekma za nas ni bila uspešna. Z igro in agresivnostjo svojih varovancev ne morem biti zadovoljen. Nekateri niso v pravi formi, a menim, da v drugem polčasu nismo igrali slabo. Škoda, ker nismo zadeli ob koncu tekme, toda čaka nas še povratna tekma pri nas doma, v Ostravi," je dejal trener Banika Pavel Hapal, ki je lahko bolj enakovreden odpor svojih varovancev v Celju spremljal šele v drugem polčasu. Takrat so nogometaši Celja kondicijsko nekoliko padli, tako da se je srečanje končalo z 1:0.

Poplatnik dobro nadomestil Kovačevića

Matej Poplatnik je po prihodu v Celje hitro začel tresti mreže tekmecev. Foto: Jure Banfi Zmago gostiteljev je tako zagotovil zadnji poletni novinec Matej Poplatnik, ki je na prvem evropskem nastopu v dresu Celja na krstni zadetek čakal le osem minut. Z malce več sreče bi se lahko 33-letni napadalec na seznam strelcev vpisal rekordno hitro, že v prvi minuti, a je žoga po njegovem strelu z glavo zatresla vratnico.

"Matej Poplatnik je dobro nadomestil Franka Kovačevića. Lahko bi zadel večkrat, a zgrešene priložnosti so sestavni del nogometa. Tekmeca smo tako na žalost ohranili v igri. Zame so igralec tekme gledalci," je Riera pohvalil občinstvo, ki se je junaško kosalo z glasnimi navijači iz Ostrave. V Slovenijo jih je prišlo kar okrog 1.500.

V knežje mesto je pripotovalo okrog 1.500 navijačev Banika, ki so zlasti v prvem polčasu spremljali izjemno predstavo gostiteljev in nemoč svojih ljubljencev. Foto: Jure Banfi

Na koncu so z močnim aplavzom pozdravili nov evropski podvig Celja, ki že tretjič zapored nastopa v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Leta 2023 je pod vodstvom Riere izpadel proti izraelskemu Maccabiju iz Tel Aviva, lani izločil armenski Pjunik, letos pa glede na dogajanje na prvi tekmi kaže, da bi lahko preskočil češko oviro. Celjani, ki so se v prejšnji sezoni v konferenčni ligi uvrstili med najboljših osem, so na dobri poti, da izločijo Banik.

Riera bi najraje prestavil tekmo z Bravom

Celjani bodo prihodnji četrtek v Ostravi branili tesno prednost. Foto: Jure Banfi "Želeli smo si doseči še kakšen zadetek. Predvsem v prvem polčasu bi lahko bolje končali kakšnega od protinapadov. Vseeno smo veseli zmage. Na Češko gremo po uvrstitev v konferenčno ligo" je poudaril napadalec Danijel Šturm, eden od šestih slovenskih nogometašev v udarni enajsterici Celja, v kateri tokrat ni bilo najbolj vročega strelca grofov Franka Kovačevića.

Hrvat je zaradi načetega zdravja, ki je posledica zgoščenega ritma, naporov in poškodb na prejšnjih tekmah, dvoboj z Banikom spremljal na klopi za rezervne igralce in zaploskal soigralcem za zmago. Na povratni tekmi v Ostravi bi že lahko pomagal klubu na zelenici.

"Pred tekmo na Češkem bi si želel, da bi imeli več počitka. Menim, da bi bilo prvenstveno tekma z Bravom primerno prestaviti na kasnejši termin," se je Riera lotil še ene teme. Njegovi izbranci bodo namreč prihodnji četrtek v Ostravi odigrali najpomembnejšo tekmo sezone, ki prinaša ogromen vložek, saj bi se lahko evropska sezona podaljšala vsaj do zime. Ker pa imajo že od začetka sezone opravka z brutalnim ritmom, saj igrajo dvoboje doma in v Evropi na le nekaj dni, mora še kako paziti pri rotacijah, da ne bi bilo še več poškodb.

Celjani bodo poskušali v nedeljo ohraniti stoodstotni izkupiček v 1. SNL v Stožicah. Čaka jih gostovanje pri nepredvidljivem Bravu, ki bo čustveno zlasti za Mateja Poplatnika. Foto: Jure Banfi

Še kako prav bi mu prišel krajši počitek, a Celjane, ki so v uvodnih petih krogih 1. SNL osvojili maksimalnih 15 točk in si že priigrali lepo prednost pred zasledovalci, v nedeljo zvečer v Stožicah čaka že nov zahteven izziv. Gostovali bodo pri Bravu, Španec Riera pa ne bi imel nič proti, če bi vodstvo tekmovanja ugodilo njegovi prošnji ter nedeljski dvoboj med Celjem, največjim zdajšnjim klubskim ponosom Slovenije v Evropi, in Bravom prestavilo na poznejši termin.

Povratni dvoboj play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo med Banikom in Celjem bo v Ostravi v četrtek ob 20. uri.