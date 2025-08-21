Slovenski šport očaral češkega novinarja: Prestop Benjamina Šeška je odmeval tudi pri nas

Nogometaše Celja čaka v četrtek nova evropska poslastica. V knežje mesto prihaja češki prvoligaš Banik Ostrava, z njim vred pa tudi ogromno gostujočih navijačev. O tem, kakšne so prednosti in slabosti zadnjega tekmeca Rierove čete na poti do preboja v glavni del konferenčne lige, nam je več povedal novinar češkega portala 90min Nicolas Rigo.

Celje mora na poti do novega nastopa v ligaškem delu konferenčne lige preskočiti le še eno oviro. Po Luganu bo poskušal izjemno formo, s katero si je v 1. SNL zagotovil imenitno prednost pred zasledovalci zgolj po petih krogih, potrditi še proti češkemu predstavniku Baniku.

Banik je evropsko pot začel v kvalifikacijah za ligo Europa, kjer je izpadel proti varšavski Legii, nato pa je v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo izločil dunajsko Austrio. Foto: Guliverimage

Prihaja iz Ostrave, v prejšnji sezoni je na Češkem osvojil tretje mesto, v tej sezoni pa mu ne gre najboljše, saj je na uvodnih treh tekmah prvenstva zbral le eno točko. Je pa zato uspešnejši v Evropi. Najprej je drago prodal kožo varšavski Legii, nato pa v napetem sosedskem obračunu izločil dunajsko Austrio in nakazal, da bi lahko veliko težav povzročal tudi Celjanom.

Slovenski šport je v velikem vzponu

Nicolas Rigo je športni novinar češkega nogometnega portala 90min. Foto: Osebni arhiv "Na Češkem vlada splošno prepričanje, da bo Banik izločil Celje in napredoval v konferenčno ligo. Res je, njegova forma v domačem prvenstvu ni idealna, a v Evropi kaže veliko boljše predstave. V očeh čeških ljubiteljev nogometa veljajo za favorite zlasti zaradi tega, ker so izločili dunajsko Austrio, pred tem pa namučili varšavsko Legio," nam je zaupal češki športni novinar Nicolas Rigo, ki je poln pohval na račun slovenskega športa.

"Glede na to, koliko znanih športnih imen imate, je treba priznati, da je slovenski šport v velikem vzponu in bo Baniku vse prej kot lahko proti Celju. Na Češkem spremljamo slovenski šport. Pri nas je denimo zelo odmeval prestop Benjamina Šeška v Anglijo, dobro so nam poznani tudi drugi veliki slovenski športniki, kot so npr. Luka Dončić, Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Anže Kopitar, Jan Oblak, Primož Roglič in Tim Gajser," je omenil ponos slovenskega športa in izjemne ambasadorje dežele na sončni strani Alp v svetu.

Najboljša sta zvezna igralca

Legendarni češki napadalec Milan Baroš je klubska ikona Banika. Foto: Reuters Banik je štirikratni češki prvak, a je od zadnjega naslova minilo že 21 let. To je tudi edini državni naslov, ki ga je klub iz Ostrave osvojil v tem stoletju, preostale tri je proslavljal (1976, 1980 in 1984) še v obdobju nekdanje Češkoslovaške. Ima zveste navijače, ki jih je v preteklosti zelo navduševal Milan Baroš, nekdanji zvezdnik češkega in evropskega nogometa (Liverpool, Aston Villa, Lyon, Galatasaray …).

Kdo pa je zdaj najboljši igralec Banika in bi lahko predstavljal največjo nevarnost celjski obrambi? "Osrednjo moč Banika predstavlja zvezna vrsta. Odlikujeta jo dobra tehnika in organiziranost. Zvezna vrsta določa ton igre celotne ekipe. Ključna igralca sta Matej Šín in Tomaš Rigo. Sta praktično nenadomestljiva. Njuna ustvarjalna in kombinirana igra je največje orožje ekipe, s katerim se lahko Banik enakovredno kosa tudi s tekmeci, ki so od njega močnejši na papirju," je pojasnil novinar 90min.

Mladi Čeh Matej Šin je zelo priljubljen med navijači Banika. Foto: Guliverimage

Kot najboljša igralca je torej navedel 21-letnega Čeha Mateja Šina, tudi novopečenega članskega reprezentanta, ki je zelo navezan na Banik, saj prihaja prav iz Ostrave, in dve leti starejšega slovaškega reprezentanta Tomaša Riga, ki ga po igralnem slogu primerjajo z legendarnim Nemcem Bastianom Schweinsteigerjem.

Slabosti? Obramba in preveliko izkazovanje spoštovanja.

Če bo treba v vrstah Celjanov paziti zlasti na to, da se omeji pretočnost žoge v zvezni vrsti Banika, pa jim na drugi strani njihova obramba ponuja več možnosti, da bi si v četrtek na domači zelenici priigrali prednost.

Veselje nogometašev Banika po remiju na Dunaju (1:1), s katerim so zadržali prednost s prve tekme v Ostravi (4:3) in izločili Austrio. Foto: Guliverimage

"Glavna slabost Banika je obramba. Branilci so nagnjeni k nepotrebnim napakam. Včasih jim v ključnih trenutkih ne uspe pravilno zapreti nasprotnikov. Omenil bi še eno težavo Banika, saj občasno izkazujejo preveč spoštovanja do tekmecev," je dodal češki novinar in pohvalil 56-letnega trenerja Banika Pavela Hapala. Ima bogato kariero, bil je tudi selektor Slovaške, vodil praško Sparto, pri Baniku pa neprekinjeno opravlja odgovorno delo od leta 2022.

"Uspel mu je velik dosežek, saj je Banik po 14 letih popeljal v Evropo. Na zunaj deluje mirno, v slačilnici pa je zelo čustven in nenehno motivira svojo ekipo. Največji poudarek daje taktiki," je opisal stanovskega kolega Alberta Riere, ki bo poskušal prekrižati načrte Celjanom in popeljati Banik v glavni del konferenčne lige.

Navijači Banika močno povezani s klubom in igralci

V Slovenijo se iz Ostrave odpravlja ogromen konvoj navijačev. Omenja se, da bi lahko Banik v knežjem mestu spremljalo okrog tisoč privržencev Banika, kar bo četrtkovi tekmi dodalo še dodaten naboj. "Banik bo zagotovo razprodal vse vstopnice, namenjene svojim navijačem. V Celje se bo odpravilo veliko avtobusov. Navijači Banika slovijo po svoji zvestobi. Zvesto so spremljali klub tudi takrat, ko se je boril za obstanek. Nikoli niso zapustili ekipe. Zagotovo bodo ustvarili fantastično vzdušje tako v Celju kot doma," se je navezal še na povratni dvoboj, ki bo na Češkem prihodnji četrtek, takrat pa bo dokončno znano, kdo si bo zagotovil dolgo evropsko jesen.

V Celje se odpravlja okrog tisoč privržencev češkega prvoligaša. Foto: Guliverimage

Povratna tekma se bo igrala na Mestnem stadionu v Ostravi, ki sprejme okrog 15 tisoč gledalcev. "To je moderen stadion, ki je pogosto poln. Ker ima tudi atletsko stezo, to malce pokvari intimno ozračje, a bo vseeno čutiti ogromno energijo podpore. Na stadionu v Vitkovicah, predelu Ostrave, navija vseh 90 minut celoten stadion, ne le navijaška skupina. Navijači so močno povezani s klubom in igralci. Spominjajo bolj na družino kot pa na običajno povezavo med klubom in navijači," je dal vedeti, da prihajajo v Celje navijači češkega kluba, ki slovijo po svoji zvestobi in so zelo bučni.

Prvi dvoboj play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo med Celjem in Banikom se bo na stadionu Z'dežele začel v četrtek ob 20. uri. To bo pomemben večer za slovenski nogomet, saj se bosta vzporedno v Ljubljani za čim boljše izhodišče pred srečanjem v Armeniji potegovala Olimpija in Noah.