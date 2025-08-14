Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. P., M. P., Ja. M.

14. 8. 2025
23.38

26 minut

Kvalifikacije za konferenčno ligo (3. krog, povratne tekme)

Celje dobilo štiri gole, a gre naprej, Olimpija pa po dveh golih v podaljšku

Mario Kvesić NK Celje Lugano | Mario Kvesić je podal za izenačenje na 1:1 in nato zadel za vodstvo z 2:1. | Foto Jure Banfi

Mario Kvesić je podal za izenačenje na 1:1 in nato zadel za vodstvo z 2:1.

Foto: Jure Banfi

Celje in Olimpija sta se uvrstila v zadnji predkrog Uefine konferenčne lige. Na povratni tekmi so bili Celjani do 67. minute boljši nasprotnik (2:1), nakar jim je padla zbranost in tekma se je končala s porazom 2:4. A so prvo dobili s 5.0 in napredovali z izidom 7:4. V play-offu se bodo pomerili s češko Ostravo, ki je na povratni tekmi z dunajsko Austrio igrala 1:1 in napredovala s skupnim izidom 5:4. Olimpija je po domačem remiju z 0:0 gostovala v Albaniji pri prvaku Egnatii. Zmaje je prvič vodil Erwin van de Looi. Po prvem polčasu je bilo 1:1, so pa Albanci iz prepovedanega položaja zadeli še trikrat. V drugem so Ljubljančani povedli, a dobili gol z igralcem več. Ob izidu 2:2 je šel dvoboj v podaljšek, ki sta ga odločila rezervista Ivan Durdov in Alex Blanco. Naslednji nasprotnik bo armenski Noah.

Andraž Kirm
Sportal Eden redkih Slovencev, ki dobro pozna novega trenerja Olimpije

Kovačević se ne ustavlja, 11. gol sezone

Mario Kvesić | Foto: Jure Banfi Mario Kvesić Foto: Jure Banfi Celjani, ki so v prejšnji sezoni navdušili s prebojem v četrtfinale konferenčne lige, kjer so namučili Fiorentino, so v knežjem mestu gostili starega znanca Lugano in potrjevali napredovanje v zadnji krog kvalifikacij. Prvo tekmo so namreč dobili s 5:0. 

In čeprav so imeli grofje tolikšno prednost, so bolj aktivno začeli povratno tekmo. V peti minuti je s prvim strelom poskusil branilec Damjan Vuklišević. Vendarle so povedli gostje, ko so v 13. minuti dobili 11-metrovko. Žan-Luk Leban je bil premagan, zadel je Ante Grgić. Celje si je res želelo še eno zmago in sredi prvega polčasa je izenačilo. Izvrstno je v kazenski prostor podal Mario Kvesić, tam pa iz težkega položaja zadel Franko Kovačević. To je bil njegov že 11. gol v tej sezoni, sedmi v Evropi. V 35. minuti je imela domača ekipa dve odlično priložnosti za prvo vodstvo na tekmo. Močan strel Nikite Josifova je branil vratar švicarske ekipe, nakar je po podaji Kvesića iz kota prečko zadel Vuklišević. Ob koncu polčasa je še enkrat zadel Kovačević - po lepi timski akciji - a se je izkazalo, da je bil že na začetku akcije v prepovedanem položaju Josifov. Gol torej ni veljal in je bil izid polčasa 1:1 (6:1 skupno).

Po vodstvu z 2:1 Celjani popustili, a vseeno napredovali

Mark Zabukovnik NK Celje Lugano | Foto: Jure Banfi Foto: Jure Banfi Celjani so bili boljši nasprotnik, bolj so si želeli gola tudi na začetku drugega polčasa. V prvih 20 minutah so imeli priložnosti Danijel Šturm, Žan Karničnik in Josifov. V 67. minuti je premoč Celja kronal Kvesić. Neubranljivo je streljal z 20 metrov. To je bil njegov tretji evropski gol v sezoni. Trenutke nezbranosti po slavju zadetka za vodstvo z 2:1 so izkoristili gostje in za izenačenje na 2:2 je zadel Antonios Papadopoulos. Domačim je res padla zbranost. Tretji zadetek Lugana, ki ga je v 81. minuti dosegel Renato Steffen, in nato še četrti z 11 metrov v 85. minuti (Ezgjan Alioski) napredovanja nista ogrozila. Bilo je 2:4, a v skupnem seštevku 7:4.

Albert Riera
Sportal Albert Riera nagovoril Slovenijo kot še nikdar
Iz NK Olimpija so pred četrtkovo tekmo sporočili, da bo Erwin van de Looi v Ljubljani sodeloval z rojakom. Strokovnemu štabu se je pridružil Marcel Groninger. Ivan Senzen, ki je ekipo vodil po odhodu Jorga Simaa (sicer je treniral mladinsko ekipo), bo še naprej del prve ekipe, saj bo opravljal vlogo pomočnika trenerja.

Olimpija v prvih osmih minutah dobila štiri gole, a ...

Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. | Foto: Aleš Fevžer Erwin van de Looi bo prvič vodil Olimpijo v četrtek. Pred tem bo z zmaji opravil tri treninge. Foto: Aleš Fevžer Za razliko od Celjanov so imeli nogometaši Olimpije težje delo. Na prvi tekmi z albansko Egantio je bilo 0:0. Če bi zmaji kot prejšnji teden v Stožicahprikazali več od tekmeca, hkrati pa bi bili tudi učinkovitejši (Alex Tamm je zapravil 11-metrovko, Marko Brest pa zatresel okvir vrat), bi nadaljevali evropsko sezono. Dvoboj leta za Olimpijo se je vpisal v zgodovino tudi kot prvi, na katerem je zmaje vodi nizozemski strateg Erwin van de Looi.  

Začetek tekme je bil za Olimpijo prav šokanten. V prvih treh minutah so Ljubljančani dobili dva gola, a na njihovo srečo zaradi prepovedanega položaja noben ni veljal. Olimpijina obramba je bila luknjasta in v šesti minuti so dobili še tretji gol. Znova je bilo na meji ofsajda, a gol Regija Lushkje je vendarle veljal. Noro, ampak dve minuti pozneje se je mreža Olimpije spet tresla. A še tretjič po prepovedanem položaju. Po desetih minutah so gostje le strnili vrste in postali nevarnejši za gol. Prvi je v 16. minuti z glavo streljal branilec Ahmet Muhamedbegović, a prek vrat. V 32. minuti pa se je Olimpija vrnila v igro za napredovanje. Diogo Pinto je podal iz kota, v skoku je bil najvišji branilec Veljko Jelenković, ki je zadel z glavo za 1:1.

Z igralcem manj Albanci izsilili podaljšek

Ivan Durdov | Foto: Aleš Fevžer Ivan Durdov Foto: Aleš Fevžer V nadaljevanju tekme nobena ekipa ni želela pretirano tvegati in brezglavo kreniti v napadu. Nevarnejša je bila vendarle Olimpijo, prvo priložnost drugega polčasa je imel po podaji Marka Bresta Diga. Po veliki napaki v obrambi albanske ekipe je Dino Kojić v 61. minuti zapravil zlato priložnost. Na drugi strani pa se je po streli Albana Aleksija izkazal vratar Matevž Dajčar. Vse bolj se je zdelo, da bodo zapravljene priložnosti pokopale Olimpijo. Naslednjo je zapravil rezervist Ivan Durdov, nakar je v 79. minuti vendarle zadel rezervist Antonio Marin. Deset minut do konca so domači ostali z igralcem manj, saj je drugi rumeni karton dobil Mohammed Yahaya. Kljub igralcu manj so Albanci agresivno krenili po gol za izenačenje in ga v 86. minuti tudi dosegli. Zadel je Lushkja.

Gola dveh rezervistov v podaljšku za napredovanje Olimpije

V podaljšku so domači zavlačevali, gostje pa napadali. Požrtvovalnost je bila nagrajena v 99. minuti, ko je z lepim zadetkom za vodstvo s 3:2 poskrbel Durdov. Še en rezervist Alex Blanco pa je pričakovano, a prigarano napredovanje ljubljanskega kluba potrdil z golom v drugem delu podaljška (4:2). Domači so bili videti povsem izmučeni in do še enega preobrata ni prišlo.

Od legionarjev napredoval samo Stojinović 

Dušan Stojinović | Foto: Guliverimage Dušan Stojinović Foto: Guliverimage Nastopili so še štirje klubi s slovenskimi legionarji. Til Mavretič (Levadia) je odigral celotno tekmo. Potem ko so prvo tekmo dobili s 3:2, so na povratni z Differdangeom po podaljšku izgubili z 1:3 in končali evropske nastope. Dušan Stojinović je z Jagiellonio ubrani prednost s prve tekme, kjer je premagal Silkeborg (1:0). Na povratni je bilo 2:2, slovenski nogometaš je bil zamenjan v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

V težkem položaju je bil slovenski vratar Žiga Frelih (Spartak Trnava), ki je na gostovanju v Romuniji proti Universitatea Craiova izgubil z 0:3. Domačo so sicer zmagali, a izid 4:3 ni zadoščal za napredovanje. Celo tekmo je odigral tudi Mario Jurčević (Partizan), ki je prejšnji teden doma ostal praznih rok proti škotskemu Hibernianu (0:2). Tokrat so po 90 minutah vodili s 3:1 in odločal je podaljšek. Chris Cadden je v njem zabil za znižanje na 2:3 in napredovanje škotske ekipe.

Erwin van de Looi
Sportal Nizozemec pomagal Van Gaalu na SP 2022, zdaj želi Olimpijo popeljati do lovorik

Konferenčna liga, kvalifikacije (3. krog, druge tekme):

Sreda, 13. avgust:

Četrtek, 14. avgust:

Pari play-offa kvalifikacij konferenčne lige:

Hamrun Spartans - RFS
Shelbourne - Linfield
Breidablik - Virtus A.C.
Drita - Differdange
Olimpija Ljubljana - Noah
Strasbourg - Bröndby
Jagiellonia - Dinamo Tirana
Šahtar Doneck - Servette
Anderlecht - AEK Atene
Istanbul Bašakšehir - Universitatea Craiova
Crystal Palace - Fredrikstad
Celje - Banik Ostrava
Rakow Czestochowa - Arda
Hibernian - Legia Varšava
Levski Sofija - AZ Alkmaar
Paksi - Fiorentina
Györ - Rapid Dunaj
Neman Grodno - Rayo Vallecano
Lausanne-Sport - Bešiktaš
Santa Clara - Shamrock Rovers
Rosenborg - Mainz
Sparta Praga - Beitar Jeruzalem
Brann - Cluj
Wolfsberger - Omonia

