Vodstvo NK Olimpije je dober teden po visokem porazu z NK Celje (0:5), ki je z mesta glavnega trenerja odnesel Jorgeja Simaa, danes predstavilo novega trenerja. Portugalca je nasledil 53-letni Nizozemec Erwin van de Looi, ki bo kot trener prvič deloval v tujini. Z Olimpijo je sklenil sodelovanje do konca sezone.

Kratko je bilo službovanje Jorgeja Simaa na mestu glavnega trenerja ljubljanske Olimpije. Portugalec je trenerske vajeti slovenskega prvaka prevzel pred sezono, po debaklu pred tednom dni proti Celju (0:5), ko se je naposlušal žvižgov in kritik navijačev, pa je vodstvo kluba sporočilo, da zmajev ne vodi več.

Nezadovoljstvo zaradi skromnih predstav zeleno-belih tako v 1. SNL kot tudi Evropi je bilo preveliko, tako da so se v Stožicah odločili za šok terapijo.

Vodenje članske ekipe sta začasno prevzela trener mladinske zasedbe Hrvat Ivan Senzen in njegov pomočnik Antonio Delamea Mlinar. Zmaji so pod njunim vodstvom na evropskem obračunu brez golov remizirali z albanskim prvakom Egnatio, v nedeljo pa na domačem prvenstvu s 3:1 premagali Domžale.

V prihodnost pod taktirko Nizozemca

Vodstvo kluba je v tem času razrešilo trenersko vprašanje in danes predstavilo novega trenerja. Zmaje bo vodil 53-letni Nizozemec Erwin van de Looi.

Prvo trenersko službovanje v tujini

Nekdanji nogometaš, ki je profesionalno kariero zaradi poškodb končal pri 32 letih, je do zdaj trenersko služboval le v domovini. Sprva kot trener mladinske ekipe Groningena do 21 let, v sezoni 2010/11 je prevzel vlogo pomočnika trenerja prve ekipe, tri leta kasneje pa postal glavni trener članske zasedbe Groningena. Nato je v drugi nizozemski ligi vodil Willem II Tilburg.

Pri 53 letih bo kot trener prvič deloval v tujini. Foto: Guliverimage

Med letoma 2018 in 2023 je deloval kot selektor nizozemske reprezentance do 23 let, vmes pa deloval tudi v članski reprezentanci kot pomočnik selektorja Louisa van Gaala leta 2021.

Nato se je vrnil v klubski nogomet in med letoma 2023 in 2025 vodil tamkajšnjega prvoligaša Heracles Almelo. S tem je v zadnji sezoni končal na 14. mestu Eredivisie med 18. klubi, po koncu tekmovalnega obdobja pa se je od kluba poslovil.

Zdaj ga čaka prva trenerska vloga v tujini. Njegova najožja pomočnika v Ljubljani bosta Marcel Groninger in Senzen, Delamea Mlinar pa se vrača v Olimpijino nogometno šolo, kjer bo še naprej nosil ključno vlogo pri razvoju mladih nogometašev.

Olimpijo že v četrtek v gosteh čaka povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo.