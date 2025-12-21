Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v obsežnem intervjuju za Sobotno prilogo časnika Delo spregovoril o različnih temah, pogovor pa se je seveda vrtel tudi okrog nogometa. Razkril je, kakšen je njegov odnos s predsednikom Real Madrida Florentinom Perezom, ter povedal, da se je v zadnjem obdobju soočal s hudimi zdravstvenimi težavami.

Na vprašanje, kako po štirih letih poskusov ustanovitve novega tekmovanja gleda na problematiko t. i. superlige, ki jo še vedno snuje predsednik Reala Florentino Perez, je bil Aleksander Čeferin zelo jasen: "Saj veste, da o teh zadevah ne želim govoriti, ker zame ne obstajajo. Vam pa lahko povem, kakšna razlika zeva med to osebo in mano," je namignil Čeferin.

Namesto spodbudnih besed zahteva po denarju

"Ko je po propadu prvega poskusa ustanovitve tako imenovane superlige zbolel za covidom-19, sem mu napisal sporočilo in mu zaželel, da ozdravi. Vendarle sem najprej človek, šele potem nogometni funkcionar. Sam sem imel pred približno dvema tednoma izjemno zahtevno operacijo. Bil sem na intenzivni negi, operacija je trajala nekaj ur. Tudi jaz sem od njega takoj po tem dobil pismo, a v njem je pisalo, da Real od Uefe zahteva denar, in ne vem, kaj še vse," je razkril Čeferin.

"Tega človeka ne bom več omenjal, njegovega imena sploh ne"

Šlo naj bi za več milijard evrov visoko odškodnino. "Tudi zaradi tega razloga tega človeka ne bom več omenjal, njegovega imena sploh ne. Veste, kako je – na koncu vsi goli in bosi stojimo pred nekom. Eni pred Jezusom, drugi pred Alahom. Jaz nisem veren, sem agnostik, bom že videl, pred kom bom jaz. In takrat ti ne bo pomagal noben denar, nobena moč in noben vpliv. Takrat moraš pojasniti svojo vlogo v življenju in jaz se tega trenutka prav nič ne bojim."

Aleksander Čeferin in Nasser Al-Khelaifi Foto: Guliverimage

Po operaciji zdrav kot riba: Ne bodo se me še znebili

V nadaljevanju intervjuja je spregovoril tudi o hudih zdravstvenih težavah, s katerimi se je soočal v zadnjem obdobju. "Za to je vedel relativno ozek krog ljudi, a te stvari se razširijo izjemno hitro. Moja največja podpora je bila moja soproga Barbara, ki je bila ves čas z mano v bolnišnici, ter vse tri hčerke.

Moj prijatelj Nasser Al-Khelaifi je priletel iz Katarja samo zato, da me pozdravi in mi zaželi zdravje. Samo iz nogometnega miljeja sem dobil okoli 380 sporočil. Ljudje so v temelju gotovo dobri," je sklenil Čeferin in v izogib dezinformacijam hitro dodal: "Da ne bo ugibanj – po tej operaciji sem zdrav kot riba in se me še ne bodo znebili."

