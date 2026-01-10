V Scuolu skozi kvalifikacije Mastnak in Košir

Na peti tekmi svetovnega pokala deskarjev in deskark v alpskih disciplinah v švicarskem Scuolu sta se skozi kvalifikacije v paralelnem veleslalomu prebila dva Slovenca. Tim Mastnak in Žan Košir sta zasedla tretje oziroma 11. mesto. Veliko smole je imela Gloria Kotnik, ki je v drugi vožnji kvalifikacij odstopila in ostala brez točk.

Od Slovencev je bil v kvalifikacijah najbolj prepričljiv 34-letni Mastnak, ki je v Scuolu slavil že leta 2018. Potem ko je na rdeči progi najprej dosegel četrti čas, je v drugo na modri progi s 15. na koncu z zaostankom 91 stotink sekunde zasedel tretje mesto.

Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Bolgar Radoslav Jankov pred Italijanom Mirkom Felicettijem (+0,54).

V izločilne boje se je s skupno 11. časom prebil tudi 41-letni Košir (+1,53). Slednjega v osmini finala čaka nastop proti šestouvrščenemu Nemcu Eliasu Huberju, medtem ko se bo Mastnak pomeril proti 14. Avstrijcu Andreasu Prommeggerju.

Rok Marguč je kvalifikacije končal že po prvi vožnji, v kateri je bil 36.

Gloria Kotnik je bila po prvi kvalifikacijski vožnji v dobrem položaju z drugim časom na rdeči progi, nato pa je v drugo na modri napravila napako in ostala brez izločilnih bojev in točk za svetovni pokal.

Najhitrejša v kvalifikacijah je bila v seštevku obeh prog Japonka Tsubaki Miki pred Nizozemko Michelle Dekker in povratnico po poškodbi, Nemko Ramono Theresio Hofmeister.

Izločilni boji se bodo začeli ob 13. uri.

