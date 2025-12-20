Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Aleksander Čeferin

Sobota, 20. 12. 2025, 11.08

51 minut

Aleksander Čeferin o vstopu v politiko: Nikoli ne reci nikoli

Aleksander Čeferin | Časnik Delo je v Sobotni prilogi objavil intervju s predsednikom evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. | Foto Guliverimage

Časnik Delo je v Sobotni prilogi objavil intervju s predsednikom evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.

Foto: Guliverimage

Časnik Delo je v Sobotni prilogi objavil intervju s predsednikom evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, v katerem je med drugim spregovoril o politiki in o tem, ali se kdaj vidi v njej.

Glede na to, da nas do parlamentarnih volitev ločijo le še približno trije meseci, sta novinarja Čeferina, ki evropsko nogometno zvezo vodi že deseto leto, povprašala tudi o prihajajočih volitvah in trenutnem dogajanju na slovenskem političnem prizorišču. Na vprašanje, kakšen izid napoveduje, je povedal: "Volitve se vedno odločajo v zadnjih dveh ali treh mesecih. Pomembno bo, ali se bo zgodila kakšna afera ali napaka posameznega kandidata. Z napako mislim na nekaj, kar je povezano z denarjem, saj samo še to vpliva na volivce. Vse drugo lahko narediš, kakor hočeš, pa ni velikega problema."

"Nikoli ne reci nikoli" 

Zase pravi, da je politično levo usmerjen, na namigovanja, da je v politiki ob boku Kučana in še koga drugega stric iz ozadja, pa pravi: "Upam, da sem premlad za strica, čeprav sem že dedek. Ampak to je tipično razmišljanje ljudi, ki so prišli najdlje do Bruslja, pa še to na naše stroške. To so ljudje, ki mislijo, da imam tako nepomembno službo, da imam čas za vsakodnevno ukvarjanje z nekimi koalicijami, s sestavljanjem vlad, nadzornih svetov, da imam interese v nekih podjetjih – seveda kot običajno brez dokazov, a sliši se lepo. Gotovo pa je lepo, da me postavljajo v družbo prvega predsednika Slovenije."

Novinarja je zanimalo tudi, ali ga lahko po zadnjem mandatu predsednika Uefe, kadarkoli že bo to, pričakujemo na položaju predsednika vlade ali predsednika države. "Težko verjamem, da kjerkoli od omenjenih možnosti. Čeprav nikoli ne reci nikoli," je odgovoril predsednik evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

