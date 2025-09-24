Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

24. 9. 2025
10.38

Aleksander Čeferin kritičen do selitve tekem v tujino

Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin je poslal pismo vsem 55 nacionalnim zvezam v Evropi.

Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin je poslal pismo vsem 55 nacionalnim zvezam v Evropi.

Foto: Guliverimage

Evropska nogometna zveza (Uefa) je vse bolj kritična do selitve tekem evropskih klubov v tujino. V pismu vsem 55 nacionalnim zvezam jih je predsednik Uefe Aleksander Čeferin pozval, naj se o želenih selitvah predhodno posvetujejo z evropskim upravnim organom.

V skladu s statutom Uefe so selitve tekem v tujino dovoljene le s predhodno odobritvijo Uefe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Španska liga načrtuje, da bo ligaško tekmo med Villarrealom in Barcelono odigrala 20. decembra v Miamiju. V Italiji naj bi tekma med Milanom in Comom zaradi zimskih olimpijskih iger 6. februarja 2026 celo potekala v Perthu v Avstraliji.

O selitvi v tujino po zgledu Španije in Italije razmišljajo tudi v Nemčiji, pojavili so se pozivi, da se zunaj domovine odigra tekma superpokala.

