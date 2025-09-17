Grosupeljčani so z uradnim odprtjem, ki se ga je udeležil tudi predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin, dobili nov nogometni park Brinje. Čeferin in tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović sta ob tem poudarila pomen tovrstnih centrov za lokalno okolje in celotno Slovenijo.

Po podatkih grosupeljske občine je vrednost vseh del v kompleksu, v katerem so štiri igrišča, znašala 4,8 milijona evrov. Občina Grosuplje je pri tem pridobila 260.000 evrov iz Nogometne zveze Slovenije v okviru črpanja infrastrukturnih sredstev iz Uefinih programov Hattrick V in VI, uspešna pa je bila tudi na javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025, na osnovi katerega bo prejela 250.000 evrov nepovratnih sredstev.

Kompleks sestavljajo štiri igrišča, glavno ustreza prvoligaškim standardom Nogometne zveze Slovenije (NZS), tako da bi lahko nogometaši Brinja, ki jim gre trenutno odlično v drugi nogometni ligi, saj so po šestih krogih še vedno stoodstotni in vodijo na lestvici, na tem prizorišču v primeru napredovanja v 1. SNL nastopali med elito.

Čeferin: Infrastruktura je nujno potrebna, da ...

Ob slavnostnem odprtju, ki se ga je med drugimi udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, sta na novi ploščadi Aleksander Čeferin in grosupeljski župan Peter Verlič odkrila tudi spominsko ploščo.

"Zagotovo je to pomembno za nogomet, za lokalno okolje in Slovenijo. Večkrat poudarjam, da je infrastruktura nujno potrebna, da otroci niso na cesti, ampak na travniku. To ne pomeni, da bodo vsi postali velezvezdniki, ampak to je relativno manj pomembno. Vlagati v takšno infrastrukturo je družbeno-odgovorno početje," je povedal Čeferin.

Gradnja nogometnega parka Brinje se je začela lani poleti in potekala v dveh fazah. Na glavnem igrišču so oktobra lani imeli novo zelenico, zgradili so nov zalivalni sistem, uredili ustrezno odvodnjavanje, igrišče opremili z razsvetljavo, uredili pa so tudi novo ploščad in nanjo namestili tribuno s 492 sedišči z VIP-ložo.

V drugi fazi so zgradili novo pomožno igrišče z naravno travo, zalivalnim sistemom in odvodnjavanjem, na obstoječem pomožnem igrišču z umetno travo so zamenjali igralno podlago, med drugim pa so ob igrišče postavili tribuno za približno 200 gledalcev. Poleg teh dveh igrišč pa so zgradili še manjše pomožno igrišče z umetno travo.

Predsednik NZS: Takšni projekti niso poceni

"Velikokrat govorimo, da je NZS edina slovenska športna zveza, ki vlaga tudi v infrastrukturo, čeprav ta ni v lasti ne kluba ne zveze. Tako ustvarjamo spodobne pogoje za ukvarjanje z nogometom oziroma povečujemo igralne površine, na katerih otroci - vidimo, da je tudi v Grosupljem 400, 500 otrok - lahko razvijajo nogometno dejavnost, kar je za NZS in nogomet prednostnega pomena," je poudaril Mijatović in dodal, da se po Sloveniji povečuje vlaganje v takšne projekte.

"Moram reči, da je v zadnjem obdobju veliko občin, ki dojemajo ta pomen športne infrastrukture za svoje prebivalce. V zadnjem času smo podoben center odprli v Mozirju, Lahovčah, kar nekaj je sredin, ki dokončujejo takšne nogometne projekte, tudi v Pobrežju, Središču ob Dravi ... Veliko je iniciativ na ravni lokalnih skupnosti in NZS z velikim veseljem sredstva programa Hattrick, ki jih namenja Uefa, prerazdelimo v tiste občine, ki imajo takšne projekte. Obenem spodbujamo tiste občine, ki imajo sicer neke sive lise, kar zadeva nogomet, da se naredi tudi tam spodobne igralne površine, na katerih bi se otroci ukvarjali z nogometom. Govorimo o moški in ženski populaciji, ker gre vedno več tudi mladih deklic v nogomet. To pa je zelo zaželeno," je povedal Mijatović.

Lani sta Radenko Mijatović in Aleksander Čeferin tako stiskala pesti za slovenske nogometaše na Euru 2024 v Nemčiji, danes pa sta sodelovala pri odprtju novega nogometnega parka Brinje. Foto: Guliverimage

Izpostavil je, da so podobne pomoči, kot je Uefin program Hattrick, zelo dobrodošle za opogumljanje občin v vlaganje v takšno infrastrukturo. "Takšni projekti niso poceni. Ministrstvo pod vodstvom ministra Hana je to tekmo vzelo zelo resno. Povečali so ta sredstva, obenem pa tudi ta, ki jih skozi sofinanciranje prispeva tudi NZS, enostavno opogumijo in spodbudijo lokalno skupnost, da lažje izpeljejo takšne projekte," je zaključil Mijatović.