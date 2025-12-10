Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

svetovno prvenstvo SP v rokometu za ženske 2025

Svetovno prvenstvo v rokometu (ž), četrtfinale

Kdo še v polfinale?

Francija se bo pomerila z Dansko. | Foto Guliverimage

Francija se bo pomerila z Dansko.

Foto: Guliverimage

Danes bosta znani še drugi dve polfinalistki svetovnega prvenstva v rokometu za ženske. Danes bo najprej tekma Nizozemska - Madžarska, zvečer ob 21. uri pa bodo branilke naslova Francozinje igrale z Dansko.

Na polfinalnih tekmah v petek se bodo Nemke udarile z zmagovalkami para Danska/Francija, Norveška pa čaka na zmagovalke med Nizozemsko in Madžarsko. Vse odločilne tekme, obe polfinalni (12. december) ter dvoboja za prvo in tretje mesto (14. december) bo gostila dvorana Ahoy v Rotterdamu.

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih so bile najuspešnejše rokometašice iz Rusije in Norveške, ki so po štirikrat osvojile zlato kolajno. Po trikrat so zmagale Francija ter nekdanji Sovjetska zveza in Vzhodna Nemčija, po enkrat pa Madžarska, Srbija, Danska, Romunija, Nizozemska, Brazilija, Južna Koreja in nekdanja Češkoslovaška.

SP v rokometu, četrtfinale:

Sreda, 10. december:

Lestvica:

