Dogodek Lahko.si mlad! v Centru Rog

Živahen dogodek je združeval vse: od obilice pestrega dogajanja na delavnicah do hudomušnih nastopov Gledališča IGLU, vse skupaj pa je uspešno zaokrožila skupina Before Time. Skozi dan nas je popeljal Juš Milčinski. Dogodek je organiziral Andragoški center Slovenije v okviru vseslovenske kampanje Lahko.si ter z njim pokazal, da je učenje lahko tudi lahkotno in zabavno. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+).

Vseslovenska kampanja Lahko.si je že v polnem teku ter je namenjena spodbujanju radovednosti in učenja v vseh življenjskih obdobjih. Letos posebno pozornost namenja mladim odraslim, ki iščejo svoje mesto in priložnost v družbi. Gre za pomembno družbeno pobudo, ki poudarja, da je znanje dostopno, uporabno in ključno za osebno rast in vključevanje v skupnost. Ob tej priložnosti je dr. Nataša Potočnik, direktorica ACS, povedala:

"Na ACS z Lahko.si mladim, ki niso več v šoli ali iščejo svojo pot, odpiramo varen prostor za raziskovanje talentov in novih priložnosti. Verjamemo v moč radovednosti in učenja skozi vse življenje. Hkrati pa se zavedamo pomena skupnosti – zato smo organizirali dogodek, s katerim jih želimo opomniti, da je vedno priložnost za nov začetek in novo pot."

Foto: Katja Kallisto

Organizatorji so s programom želeli udeležencem pokazati, da se lahko vedno naučimo nečesa novega, da je učenje lahko tudi zabavno, lahkotno in prijetno. Program dogodka je bil raznolik in zasnovan po meri mladih, ki iščejo konkretne izkušnje, nova znanja in sproščeno okolje za učenje. Uvodni del sta popestrila Juš Milčinski in Gledališče IGLU, sledile pa so delavnice. Udeleženci so se preizkusili v različnih vlogah – od programiranja in ustvarjanja vsebin do ličenja, 3D-oblikovanja in pogovora o duševnem zdravju.

Delavnice so vodili izkušeni mentorji, med njimi Aljaž Leben in Domen Bevec iz Knowledge Innovation Centra. Udeležence sta učila programiranja, ki namesto kod uporablja besede (t. i. vibecoding). Vizažistka Anja Kos iz podjetja Ansy je vodila delavnico ličenja, mag. Ivana Madarić in Damjan Habe ste se z mladimi pogovarjala o obvladovanju čustev. Nuša Jurkovič iz FabLab Centra Rog je pokazala, kako ideje iz računalnika prenesti v fizični svet s 3D-tiskanjem. Kreativna agencija Blank Frames pa je izvajala delavnice o foto- in videoprodukciji. Po kosilu sta sledila zaključni nastop Gledališča IGLU in koncert skupine Before Time, ki je poskrbela za sproščen konec dneva.

Foto: Katja Kallisto

"Iskanje poti neformalnega učenja je bistven element, da lahko vključimo mlade z manj možnostmi, osipnike in vse tiste, ki so bili zaradi svojih specifičnih talentov spregledani v rednem šolanju. Kreativni poklici, skoraj izumrle obrti in tudi pomožni poklici so lahko odlična izbira za vse tiste med nami, ki so že skoraj obupali. Dogodek Lahko.si mlad! v sklopu gibanja za vseživljenjsko učenje Lahko.si je zbor točno takšnih, neformalnih mentorjev in mladih v iskanju," je poudaril Matic Munc, psiholog, predavatelj, pisatelj in bloger.

Del vseslovenske kampanje Lahko.si

Dogodek je del širšega projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+). Namen projekta je približati pomen vseživljenjskega učenja različnim ciljnim skupinam, tudi mladim, ki so pogosto spregledani, a polni potenciala. Enako je ob dogodku in začetku kampanje poudarila tudi mag. Urška Bittner Pipan, vodja projekta:

"Nad mladimi večkrat 'jamramo', v okviru kampanje Lahko.si pa jim na široko odpiramo vrata. Vemo, da so nosilci prihodnosti vseh nas, zato verjamemo, da jih moramo kot družba podpreti na vse mogoče načine. Učenje tej generaciji, ki živi v surovem času nenehnih sprememb, pomeni stalnico: brez učenja so ranljivi in dojemljivi za vse vrste zlorab. S projektom jih poskušamo opolnomočiti. Okrepiti želimo zavedanje, kako pomembno je, da vse življenje vlagajo v svoje znanje in s tem zaščitijo sebe in svoje ter napredujejo kot ljudje – osebno in profesionalno. Vabimo jih na spletni portal Lahko.si, kjer najdejo brezplačno svetovanje in konkretna izobraževanja (formalna in neformalna) po vsej Sloveniji."

Naročnik oglasnega sporočila je Andragoški center Slovenije.