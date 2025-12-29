Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Saša Lendero z ganljivim zapisom: Težko je povedati, koliko mi pomeni

Saša Lendero | Kot je zapisala Saša Lendero, jo je oče naučil, kako pomembno je videti druge ljudi. | Foto Mediaspeed

Kot je zapisala Saša Lendero, jo je oče naučil, kako pomembno je videti druge ljudi.

Foto: Mediaspeed

"Včeraj je moj oči praznoval 77 let. In ob tem razmišljam, kako zelo srečna in hvaležna sem, da ga imam," je ganljiv zapis, s katerim se je poklonila svojemu očetu, začela slovenska pevka Saša Lendero. Kot je poudarila, težko pove, koliko ji pomeni, saj je bil vedno njen največji podpornik in je vanjo verjel tudi, ko sama ni.

Zapisala je: "Vedno je bil moj varen prostor. Moj največji podpornik. Od nekdaj je verjel vame – v moje talente, v mojo moč, v moje sposobnosti. Videl jih je tudi takrat, ko jih sama morda nisem. Dal mi je pogum, da sem zvesta sebi in da vedno povem svojo resnico. Podpiral me je tudi v trenutkih, ko je vedel, da bi bila medijsko ta resnica lahko neprijetna, tvegana ali nerazumljena. Ko bi marsikdo drug izbral tišino ali prilagajanje. On pa mi je vedno mirno rekel, da je pomembno povedati svojo resnico – in da je iskrena resnica dobra, ne samo zame, ampak tudi za druge."

Vedno ostaneš otrok svojega starša

Kot pravi, se je od očeta naučila tudi tega, kako zelo pomembno je videti druge ljudje: "Vedno je bil pripravljen pomagati – brez velikih besed, brez pričakovanj ... srčno! In to dela še danes." Naučil jo je, da "človek ni velik po tem, kar ima, ampak po tem, koliko je pripravljen dati. Z njim sem se naučila še nekaj zelo lepega: da ne glede na to, koliko si star, vedno ostaneš otrok svojega starša".

Ko gre od doma, jo namreč še danes vpraša, ali je dovolj oblečena, ali ima ključ in ali je kaj pozabila. "Še vedno me zaskrbljeno opozori, naj ne pijem alkohola, ko vozim, naj bom previdna, naj bom varna. In nikoli ne pozabi vprašati, kako sem, kaj je novega, kako se počutim. Čeprav sem stara že več kot 50 let, sem ob njem še vedno lahko otrok. In to je darilo, za katerega sem neizmerno hvaležna," je zapisala 52-letna Lendero.

V nadaljevanju je izpostavila, da je očetovo najgloblje sporočilo, ki ga nosi s seboj, da so največje bogastvo ljudje in odnosi, vse drugo pa mine. "Zaradi vsega tega ga izjemno spoštujem. In ga imam neizmerno rada. Je in bo človek, ki me je naučil spoštovanja, topline in resnične vrednosti bližine ter medsebojnih odnosov. Hvaležna sem, da ga imam. Še na mnoga, mnoga zdrava in srečna leta, ljubi moj oči!" je sklenila pevka.

Še prej pa je Saša Lendero razkrila, da je nekdanjemu tastu ob praznovanju rojstnega dne prišel voščit tudi njen nekdanji mož Miha Hercog. Skupaj sta posnela duet in posnetek objavila na družbenih omrežjih.

