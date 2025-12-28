Manekenka Holly Ramsay in plavalec Adam Peaty sta si obljubila večno zvestobo. Poročila sta se v Bathu, nevesto pa je do oltarja pospremil njen oče, slavni kuhar Gordon Ramsay.

Nevesta je nosila belo obleko in dolgo tančico, njene družice pa satenaste rdeče obleke. Na poroki so bili tudi številni zvezdniki, med njimi David in Victoria Beckham ter njuni otroci.

Ponosni oče Gordon Ramsay

Par naj bi se spoznal prek Hollyjine sestre Matilde Ramsay, ki je tako kot Peaty leta 2021 sodelovala v šovu Strictly Come Dancing. Da sta zaročena, sta sporočila septembra lani.

Še pred poroko je nevestin slavni oče Gordon Ramsay na družbenih omrežjih objavil ganljiv zapis, v katerem je izrazil ponos, da lahko svojo hčer pospremi do oltarja in da bo dobil tako izjemnega zeta. "Holly, zelo te imam rad in ne bi mogel biti bolj ponosen nate," je zapisal.

Poleg 25-letne Holly imata Ramsay in njegova žena Tana še 27-letno hčer Megan, 25-letnega sina Jacka (Hollyjin dvojček), 24-letno hčer Matildo, šestletnega sina Oscarja in dvoletnega sina Jesseja.

