Zombiji so preplavili Veliko Britanijo in po podeželju vandra skupina plavolasih satanistov, odetih v trenirke in zlate verižice, ki pobijajo zombije in mučijo preživele. Medtem zdravnik ugotovi, kako iz zombija narediti heroinskega odvisnika.

28 let pozneje: Kostni tempelj je nadaljevanje prelomnega filma 28 dni pozneje … iz leta 2002 in neposredno nadaljevanje lanskega 28 let pozneje . A brez skrbi, tudi če niste videli nobenega od prejšnjih filmov, je zgodba podana tako, da ji ni težko slediti. Sploh boste na račun prišli vsi, ki cenite bodisi filme z zombiji bodisi igro Ralpha Fiennesa. Ta namreč prikaže eno svojih bolj čustvenih in mogočnih vlog, presenetljivo tudi z glasbeno-plesnega stališča.

Poglejte napovednik:

Subtilni pokloni v neposrednem nasilju

A začnimo na začetku. Dogajanje se nadaljuje neposredno po zaključku prejšnjega filma, ko je mladi protagonist Spike (Alfie Williams) naletel na skupino smrtonosnih satanistov pod vodstvom plavolasega Jimmyja (Jack O’Connell). Najprej mora skozi iniciacijski obred in se v spopadu z nožem boriti proti enemu od članov. To je šele prvi od mnogih krvavih in vse bolj nasilnih spopadov v filmu in Spike se pridruži tolpi kot novi Jimmy, saj je edina druga možnost smrt. In to počasna.

Foto: Jučer

Tolpa nato napade miroljubno kmetovalno skupnost in izživljanje nad člani te skupnosti predstavlja eno najbolj grozljivih sekvenc filma, ki občasno zdrsne v teritorij mučiteljske pornografije. Film se skozi prikaz tolpe pokloni kultni Peklenski pomaranči Stanleyja Kubricka, čeprav ima nenavadna oprava Jimmyjev še bolj morbidne podtone. Njihove plavolase pričeske (lasulje), trenirke, verižice in prstani so namreč kopija podobe nekdanjega vplivnega angleškega televizijskega voditelja Jimmyja Savilla, ki je dolga leta vodil glasbeno oddajo Tops of the Pops, po smrti pa je prišlo na dan, da je svoj status zvezdnika in dobrodelneža ves čas izkoriščal za spolno nadlegovanje in zlorabe. V več desetletjih kariere naj bi tako bil odgovoren za 400 spolnih napadov, žrtve pa so bile stare od pet do 75 let.

Foto: Jučer

Heroinska (od)rešitev

Druga nit te dvodelne zgodbe je posvečena zdravniku Kelsonu, arhitektu kostnice umrlih, ki smo ga spoznali v prejšnjem filmu in ki ga odlično odigra Ralph Fiennes. V novem filmu je v osrčju njegove zgodbe razmerje z alfa zombijem Samsonom (Chi Lewis-Parry), ki ga je Kelso ustavljal s puščicami z morfijem, dokler se zombi ni navadil. Večji del filma tako v očitnem poklonu Trainspottingu Kelson in Samson preživita v omami ob poslušanju glasbe rock skupin Duran Duran in Radiohead, ki jo Kelso predvaja na gramofonu na ročko.

Foto: Jučer

Pri tem je treba poudariti, da pri seriji pravzaprav ne gre za klasične zombije, torej ponovno vstale mrtve, temveč za virusno okužbo, kar je ključnega pomena v tem filmu. Kelson namreč odkrije, kako se prebiti do zavesti okuženih in kako jim pomagati. Na njuno nesrečo pride do medicinskega preboja šele, ko se obe zgodbovni niti združita, in kar sledi, je pravzaprav eden filmskih vrhuncev leta, vsaj za ljubitelje Iron Maiden in Ralpha Fiennesa.

Grozljivke nove dobe

Kostni tempelj je energičen in odbit film, kljub temu da je precej bolj konvencionalno posnet in zmontiran kot lanski 28 let pozneje. Scenarij za oba je napisal Alex Garland, prejšnjega je režiral Danny Boyle, medtem ko je za kamero aktualnega filma stopila ameriška režiserka Nia DaCosta (Candyman). Razlika je tudi v tematskem fokusu: medtem ko je lanski film iskal vzporednice med zombijevsko apokalipso in angleškim folklornim izročilom, vzame nov film pod drobnogled delovanje kultov, vdor nasilja v urejeno življenje in pa preučevanje uživanja mamil.

Foto: Jučer

To pa ne pomeni, da gre za umetniški film. Ne, Kostni tempelj je grozljivka z veliko ostudnosti, fizičnega in psihičnega mučenja, zombiji in nemalo akcije. To nakazuje smer razvoja sodobne povzdignjene grozljivke, ki jo je lani že prikazal prav tako odličen film Grešniki . Zanimivo v obeh negativca upodobi angleško-irski igralec Jack O’Connell, ki bo nadaljeval s tovrstnimi vlogami – še letos ga bomo lahko videli v filmu o dinastiji Murdochovih kot časopisnega urednika tabloida The Sun.

Ali je film 28 let pozneje: Kostni tempelj vreden ogleda?

Kostni tempelj odlično nadaljuje filmsko serijo 28 … pozneje z novimi vpogledi v razmerja med zombiji in ljudmi ter novim prikazom načinov organizacije skupnosti v postapokaliptičnem svetu. Onkraj intelektualne širine film ponudi tudi izjemno kombinacijo akcije, ostudnih in srhljivih trenutkov, ki jih bodo znali ceniti vsi oboževalci žanra in še posebej zombijev.

Foto: Jučer

28 let pozneje: Kostni tempelj (28 Year Later: The Bone Temple)

Režija: Nia DaCosta

Igrajo: Jack O’Connel, Ralph Fiennes, Alfie Williams, Erin Kellyman, Emma Laird, Chi Lewis-Parry, Celi Crossland

Žanr: Grozljivka

Trajanje: 109 minut Nia DaCostaJack O’Connel, Ralph Fiennes, Alfie Williams, Erin Kellyman, Emma Laird, Chi Lewis-Parry, Celi CrosslandGrozljivka109 minut

Preberite še: