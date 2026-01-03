Hišna pomočnica: psihodrama v predmestju ni prepričljiva

Hišna pomočnica je priredba svetovne uspešnice Freide McFadden, trilerja o mladi ženski, ki se s prevaro prebije do službe hišne pomočnice v bogati družini, vendar se kmalu znajde v središču nevarne igre.

Naslovna hišna pomočnica je Millie (Sydney Sweeney), nekdanja zapornica, ki živi v avtomobilu in se preživlja z vsakim delom, ki ga lahko dobi. Služba hišne pomočnice z vključeno sobo v prekrasni hiši v predmestju New Yorka se zdi sanjska, a glavna junakinja vse bolj ugotavlja, da z njeno delodajalko Nino (Amanda Seyfired) ni vse v redu. Lotevajo se je nenadni napadi besa, naroča ji stvari, ki jih nato zanika, in sčasoma postane tudi ljubosumna, če je Millie preblizu njenega moža. Ta je do Millie prijazen in se trudi posredovati pri Nininih izpadih, tako da se mladenki prikupi …

To je zgolj uvodni zaplet, več ni smiselno razkrivati, saj zgodba temelji na številnih preobratih, nenadnih razkritjih in zapletenih načrtih. Vse to poskrbi za divjo, čeprav vse manj prepričljivo zadnjo tretjino, vendar je glavna težava filma v prvi polovici, ki se premika s hitrostjo rasti ledenika. Posledično se gledalec lahko dovolj zdolgočasi, da si vzame trenutek za premislek in ugotovi, kaj bi bili najverjetnejši scenariji pričakovanega preobrata.

Kaj pa ljubitelji knjige?

Režiser Paul Feig je po uspehu filmov Dekliščina in Vohunka veljal za enega najzanesljivejših filmarjev v Hollywoodu, a v zadnjih letih niza en nedodelan film za drugim. Zgodbi manjka tempo, akciji suspenz, od igralcev pa ne uspe dobiti tiste prave energije, ki bi njihove like naredila zares prepričljive.

To je še posebej nenavadno glede na vzporednice med Hišno pomočnico in trilerjem Milo za drago (A Simple Favor), ki ga je posnel leta 2018 z Blake Lively in Anno Kendrick v glavnih vlogah. Oba filma odlikujeta odštekani zgodbi s presenetljivimi preobrati in igro moči dveh močnih protagonistk, vendar je razlika v kakovosti končnega izdelka ogromna. Krivda za to ne leži pri zapletu, niti pri Sweeney ali Seyfried, ki sta se že večkrat izkazali, temveč pri strukturi filma in tem, kar vanj vloži režiser.

Ljubitelji knjige – in teh ni malo, saj je prodaja presegla več milijonov – bodo s filmom morda zadovoljni, saj že poznajo celoten razplet in jim nedodelan tempo doziranja informacij ne pokvari užitka ob ogledu. Tudi igralki sta dovolj podobni likoma iz knjige, da njuna predstava ne bo pretirano zmotila užitka ob ogledu priljubljene zgodbe na platnu. Vseeno pa ni mogoče spregledati, da je rezultat daleč od svojega potenciala.

Ali je film Hišna pomočnica vreden ogleda?

Nihče ni pričakoval, da bo Hišna pomočnica film, ki bi se podal v tekmo za oskarje, a bi glede na premiso in knjižno predlogo lahko upravičeno pričakovali vsaj dober šund. Žal tudi tega ne dobimo, je pa vsaj zaključek dovolj pretiran in divji, da ob odhodu iz kina nismo povsem razočarani.

