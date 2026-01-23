Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
23. 1. 2026,
9.00

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Žak Mogel Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf 2026 smučarski skoki

Petek, 23. 1. 2026, 9.00

14 minut

Svetovno prvenstvo v poletih, Oberstdorf 2026, prva in druga serija posamične tekme

Pred Domnom Prevcem in tekmeci prvi del naloge v boju za odličja

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Domen Prevc je bil v četrtkovih kvalifikacijah razred zase. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je bil v četrtkovih kvalifikacijah razred zase.

Foto: Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu se začenja zares. Danes bosta na sporedu prvi dve seriji posamične tekme, v soboto sledita še tretja in četrta. Dogajanje na letalnici Heini-Klopfer, kjer je bil Domen Prevc v četrtek brez prave konkurence, se bo začelo ob 15. uri s poskusno serijo, prva serija s 40 letalci pa je predvidena ob 16. uri. Ob glavnem kandidatu za zlato Prevcu bodo nastopili še trije Slovenci – Anže Lanišek, Timi Zajc in Žak Mogel. Do zdaj sta naslov svetovnega prvaka v poletih osvojila Robert Kranjec in Peter Prevc.

Domen Prevc, Oberstdorf
Sportal Izjemni Domen Prevc tudi v Oberstdorfu brez konkurence

Smučarski skakalci so zbrani na drugem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, kjer se danes začenjajo boji za odličja na posamični preizkušnji. Petek prinaša prvi dve seriji individualne tekme s 40 skakalci, sobota pa še tretjo in četrto serijo, ki bosta določili zmagovalca.

Naslov brani Avstrijec Stefan Kraft, glavni favorit za najbolj žlahtno odličje pa je najboljši skakalec zime Domen Prevc. Z 242,5 metra rekorder letalnice Heini-Klopfer je bil v četrtek najboljši tako v obeh trening serijah kot v kvalifikacijah. V teh je skakal s kar treh zaletnih mest nižje kot tekmeci in bil najdaljši. Pristal je pri 228,5 metra in za skoraj 13 točk prehitel najbližjega zasledovalca, Stephana Embacherja, tretji je bil z več kot 20 točkami zaostanka še en Avstrijec, Jan Hörl.

Prevc: Najpomembneje je, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam

Lahko Domna Prevca v Oberstdorfu premaga le Domen Prevc? "Morda res, ampak že zadnji skok v Saporu je bil opozorilo in ves čas se poskušam opominjati, da moram ostati miren in zbran, saj gre tudi tukaj v Oberstdorfu hitro lahko kaj narobe. Na treningu sem že imel nekaj težav, ki pa nam jih je uspelo hitro odpraviti in sem lahko v nadaljevanju užival. Še vedno je nekaj malenkosti, ki jih moram izboljšati, a zdaj je najpomembneje, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam v teh letalskih trenutkih. Morda se zdi, da presenečenja niso mogoča, ampak nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Stephan Embacher lahko poleti še bolje, prihaja v letalsko formo. Prihajajo torej mlajši tekmovalci, kar se mi zdi 'kul'. Ampak, kot sem že dejal, sam moram predvsem ostati miren in zbran," je po zanesljivi kvalifikacijski zmagi prirediteljem povedal slovenski as.

Domen Prevc
Sportal Čipiranje dresov spet v Oberstdorfu: Slovenci nočejo presenečenj

V začetku leta postal tretji slovenski zmagovalec novoletne turneje, zdaj lahko tretji Slovenec z naslovom prvaka v poletih

Prevc je v začetku meseca postal tretji Slovenec (po Primožu Peterki in Petru Prevcu) z osvojeno novoletno turnejo, zdaj pa ima priložnost, da postane še tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvemu je to leta 2012 v Vikersundu uspelo Robertu Kranjcu, leta 2016 pa je na Kulmu zlato odličje osvojil še Peter Prevc

Slovenske kolajne na SP v poletih:

Zlato:
Robert Kranjec – Vikersund 2012
Peter Prevc – Kulm 2016
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024

Srebro:
Primož Ulaga – Oberstdorf 1988
Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018
Timi Zajc – Vikersund 2022

Bron:
Urban Franc – Kulm 1996
Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012
Peter Prevc – Harrachov 2014
Timi Zajc – Kulm 2024

Primož Ulaga
Sportal Začelo se je s Primožem Ulago, končalo z novim uspehom ekipe. Kaj prinaša Nemčija?

Anže Lanišek | Foto: Guliverimage Anže Lanišek Foto: Guliverimage

Tekmo začenjajo štirje Slovenci

Ob Prevcu bo glavni trener slovenske reprezentance danes lahko računal še na tri tekmovalce. Anže Lanišek je kvalifikacije končal na 11. mestu, Timi Zajc, ki je bil na zadnjem prvenstvu bronast, dve leti pred tem pa srebrn, je v kvalifikacijah zasedel 27. mesto, Žak Mogel pa 35. 

"Na letalnici je vedno cilj poleteti proti drugi rdeči črti, potem pa bomo videli, kaj to pomeni rezultatsko. V zadnjih letih sem spremenil svojo tehniko in dokazal, da lahko dobro letim na vseh letalnicah," je pred odhodom na prvenstvo dejal Lanišek. Zajc pa je dodal: "Težko je govoriti o ciljih, ko imaš v ekipi Domna Prevca. Je odličen letalec in zagotovo prvi favorit. So pa smučarski poleti nekoliko drugačna disciplina od smučarskih skokov, zato se razmerje moči lahko tudi spremeni. V petek bomo že videli, koliko realnih možnosti imam." 

Timi Zajc | Foto: Guliverimage Timi Zajc Foto: Guliverimage

Mogel, ki si je mesto v ekipi za kvalifikacije priboril v internih kvalifikacijah na uradnih treningih, kjer je za las prehitel Roka Oblaka, pa se nadeja, da bi bilo prav svetovno prvenstvo lahko prelomnica v tej sezoni.

Poskusna serija se bo začela ob 15. uri, prva serija pa ob 16. uri. 

V soboto sledita še drugi seriji posamične tekme, v nedeljo pa ekipna, na kateri bodo Slovenci branili naslov prvakov.

SP v poletih, Oberstdorf, posamična tekma (prva in druga serija):

Domen Prevc, svetovni pokal v smučarskih skokih
Sportal Legendarni Nemec zgrožen nad dogajanjem v skokih: Na bruhanje mi gre
Domen Prevc
Sportal Zlati orel odpihnil meglo: Domen Prevc v Oberstdorf z opomnikom
Nika Prevc
Sportal Nika Prevc po drugem mestu priznala: Veselim se, da se vračamo #video
Žak Mogel Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc Oberstdorf 2026 smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.