Na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu se začenja zares. Danes bosta na sporedu prvi dve seriji posamične tekme, v soboto sledita še tretja in četrta. Dogajanje na letalnici Heini-Klopfer, kjer je bil Domen Prevc v četrtek brez prave konkurence, se bo začelo ob 15. uri s poskusno serijo, prva serija s 40 letalci pa je predvidena ob 16. uri. Ob glavnem kandidatu za zlato Prevcu bodo nastopili še trije Slovenci – Anže Lanišek, Timi Zajc in Žak Mogel. Do zdaj sta naslov svetovnega prvaka v poletih osvojila Robert Kranjec in Peter Prevc.

Smučarski skakalci so zbrani na drugem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, kjer se danes začenjajo boji za odličja na posamični preizkušnji. Petek prinaša prvi dve seriji individualne tekme s 40 skakalci, sobota pa še tretjo in četrto serijo, ki bosta določili zmagovalca.

Naslov brani Avstrijec Stefan Kraft, glavni favorit za najbolj žlahtno odličje pa je najboljši skakalec zime Domen Prevc. Z 242,5 metra rekorder letalnice Heini-Klopfer je bil v četrtek najboljši tako v obeh trening serijah kot v kvalifikacijah. V teh je skakal s kar treh zaletnih mest nižje kot tekmeci in bil najdaljši. Pristal je pri 228,5 metra in za skoraj 13 točk prehitel najbližjega zasledovalca, Stephana Embacherja, tretji je bil z več kot 20 točkami zaostanka še en Avstrijec, Jan Hörl.

Prevc: Najpomembneje je, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam

Lahko Domna Prevca v Oberstdorfu premaga le Domen Prevc? "Morda res, ampak že zadnji skok v Saporu je bil opozorilo in ves čas se poskušam opominjati, da moram ostati miren in zbran, saj gre tudi tukaj v Oberstdorfu hitro lahko kaj narobe. Na treningu sem že imel nekaj težav, ki pa nam jih je uspelo hitro odpraviti in sem lahko v nadaljevanju užival. Še vedno je nekaj malenkosti, ki jih moram izboljšati, a zdaj je najpomembneje, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam v teh letalskih trenutkih. Morda se zdi, da presenečenja niso mogoča, ampak nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Stephan Embacher lahko poleti še bolje, prihaja v letalsko formo. Prihajajo torej mlajši tekmovalci, kar se mi zdi 'kul'. Ampak, kot sem že dejal, sam moram predvsem ostati miren in zbran," je po zanesljivi kvalifikacijski zmagi prirediteljem povedal slovenski as.

V začetku leta postal tretji slovenski zmagovalec novoletne turneje, zdaj lahko tretji Slovenec z naslovom prvaka v poletih

Prevc je v začetku meseca postal tretji Slovenec (po Primožu Peterki in Petru Prevcu) z osvojeno novoletno turnejo, zdaj pa ima priložnost, da postane še tretji Slovenec z naslovom svetovnega prvaka v poletih. Kot prvemu je to leta 2012 v Vikersundu uspelo Robertu Kranjcu, leta 2016 pa je na Kulmu zlato odličje osvojil še Peter Prevc.

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato:

Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro:

Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron:

Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

Tekmo začenjajo štirje Slovenci

Ob Prevcu bo glavni trener slovenske reprezentance danes lahko računal še na tri tekmovalce. Anže Lanišek je kvalifikacije končal na 11. mestu, Timi Zajc, ki je bil na zadnjem prvenstvu bronast, dve leti pred tem pa srebrn, je v kvalifikacijah zasedel 27. mesto, Žak Mogel pa 35.

"Na letalnici je vedno cilj poleteti proti drugi rdeči črti, potem pa bomo videli, kaj to pomeni rezultatsko. V zadnjih letih sem spremenil svojo tehniko in dokazal, da lahko dobro letim na vseh letalnicah," je pred odhodom na prvenstvo dejal Lanišek. Zajc pa je dodal: "Težko je govoriti o ciljih, ko imaš v ekipi Domna Prevca. Je odličen letalec in zagotovo prvi favorit. So pa smučarski poleti nekoliko drugačna disciplina od smučarskih skokov, zato se razmerje moči lahko tudi spremeni. V petek bomo že videli, koliko realnih možnosti imam."

Mogel, ki si je mesto v ekipi za kvalifikacije priboril v internih kvalifikacijah na uradnih treningih, kjer je za las prehitel Roka Oblaka, pa se nadeja, da bi bilo prav svetovno prvenstvo lahko prelomnica v tej sezoni.

Poskusna serija se bo začela ob 15. uri, prva serija pa ob 16. uri.

V soboto sledita še drugi seriji posamične tekme, v nedeljo pa ekipna, na kateri bodo Slovenci branili naslov prvakov.

SP v poletih, Oberstdorf, posamična tekma (prva in druga serija):