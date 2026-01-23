Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
23. 1. 2026,
11.41

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Gloria Kotnik Žan Košir Tim Mastnak

Petek, 23. 1. 2026, 11.41

47 minut

Deskanje na snegu, svetovni pokal

Trije Slovenci v izločilnih bojih na avstrijskem Koroškem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tim Mastnak | Tim Mastnak je bil 12. | Foto Reuters

Tim Mastnak je bil 12.

Foto: Reuters

Vsi trije slovenski deskarji na snegu so bili uspešni v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe. Tim Mastnak je bil 12. (+0,70), 13. Žan Košir (+0,73), 14. pa Rok Marguč (+0,74) in bodo nastopili v izločilnih bojih, ki se bodo začeli ob 13. uri. Prvi je bil Sangho Lee iz Južne Koreje.

Edina slovenska predstavnica Gloria Kotnik je imela na modri progi 10. izid (+0,75), nato je bila na rdeči diskvalificirana. Najhitrejša je bila češka zvezdnica Ester Ledecka.

Preberite še:

Gloria Kotnik Bansko 2026
Sportal Ni se izšlo, brez Slovencev v izločilnih bojih Banskega
Žan Košir
Sportal Žan Košir in Tim Mastnak obstala v osmini finala
Gloria Kotnik Žan Košir Tim Mastnak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.