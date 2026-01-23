Petek, 23. 1. 2026, 11.41
47 minut
Deskanje na snegu, svetovni pokal
Trije Slovenci v izločilnih bojih na avstrijskem Koroškem
Vsi trije slovenski deskarji na snegu so bili uspešni v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe. Tim Mastnak je bil 12. (+0,70), 13. Žan Košir (+0,73), 14. pa Rok Marguč (+0,74) in bodo nastopili v izločilnih bojih, ki se bodo začeli ob 13. uri. Prvi je bil Sangho Lee iz Južne Koreje.
Edina slovenska predstavnica Gloria Kotnik je imela na modri progi 10. izid (+0,75), nato je bila na rdeči diskvalificirana. Najhitrejša je bila češka zvezdnica Ester Ledecka.
Preberite še: