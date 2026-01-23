Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G kot darilo prejmete pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.

Novo serijo REDMI Note 15 sestavljajo modeli REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G in REDMI Note 15. Odlikujejo jih trdnost titana, dolga življenjska doba baterije, povečana odpornost proti padcem, vodi in prahu, izboljšani fotografski sistemi, zmogljivost na ravni paradnih modelov in brezhibna uporabniška izkušnja.

Poleg serije REDMI Note 15 je Xiaomi razširil tudi svoj ekosistem z novimi pametnimi avdioočali Mijia ter brezžičnimi slušalkami REDMI Buds 8 Lite.

SERIJA XIAOMI REDMI 15: odporna kot titan, zasnovana za vsakodnevne izzive

Odpornost titana, skupna vsem modelom serije REDMI Note 15, združuje dolgotrajno življenjsko dobo baterije, povečano odpornost proti padcem ter celovito zaščito pred prahom in vodo, s čimer postavlja nov standard vzdržljivosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G se tako ponašata z najnaprednejšo stopnjo vzdržljivosti ter sta zasnovana za zahtevno vsakodnevno uporabo.

V središču izboljšav je dolga življenjska doba baterije. REDMI Note 15 Pro+ 5G je opremljen s silicijevo-ogljikovo (SiC) baterijo z desetodstotno vsebnostjo silicija in kapaciteto 6.500 miliamperskih ur, ki v kombinaciji s 100-vatnim hitrim in 22,5-vatnim povratnim polnjenjem HyperCharge ponuja izjemno uporabniško izkušnjo. Ta tehnologija baterij, ki je v seriji Redmi Note uporabljena prvič, dopušča večjo energijsko gostoto v kompaktnejšem ohišju. Modeli Pro so dodatno opremljeni s sistemom upravljanja Xiaomi Surge, ki tudi po 1.600 ciklih polnjenja ohrani 80 odstotkov prvotne kapacitete.

Kljub izjemno tankemu ohišju debeline 7,35 milimetra, zaradi katerega je REDMI Note 15 5G najtanjši model serije do zdaj, je v njem vgrajena zmogljiva baterija SiC s kapaciteto 5.520 miliamperskih ur, medtem ko ima REDMI Note 15 baterijo s kapaciteto 6.000 miliamperskih ur. Podpora za obratno polnjenje z močjo 22,5 vata ali 18 vatov je na voljo v celotni seriji in dodatno povečuje uporabnost naprav.

XIAOMI REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G sta prejela certifikat SGS Premium Performance, ki potrjuje odpornost proti padcem, pritisku in upogibanju. Naprave, zasnovane na strukturi REDMI Titan, združujejo visoko trdno matično ploščo, ojačan sredinski okvir ter večplastni sistem blaženja udarcev s steklom Corning Gorilla Glass Victus 2, kar zagotavlja certificirano odpornost na padce z višine do 2,5 metra. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno uporablja izjemno močno hrbtno ploščo iz steklenih vlaken, ki izboljšuje blaženje udarcev brez povečanja mase. Preostali modeli so prestali obsežne teste odpornosti SGS, kar zagotavlja zanesljivo zaščito v realnih pogojih uporabe.

Za celovito vsakodnevno zaščito serija REDMI Note 15 dviguje tudi standarde odpornosti proti prahu in vodi. REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G dosegata standarde IP66, IP68, ter sta prestala 24-urni preizkus potopitve v vodi do globine 2,5 metra. Za izpolnjevanje zahtev certifikata TÜV SÜD so uporabili 17 natančno zasnovanih vodoodpornih elementov. REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G in REDMI Note 15 prav tako nudijo izboljšano zaščito pred prahom in vodo, prilagojeno brizganju, razlitjem in zahtevnejšim okoljem. Funkcija Wet Touch 2.0 zagotavlja odzivnost zaslona tudi, ko so zaslon ali prsti mokri.

Foto: Xiaomi

Napreden sistem kamer z umetno inteligenco

Serija REDMI Note 15 je zasnovana za izjemno jasnost fotografij. S kombinacijo tipal visoke ločljivosti, vsestranskih goriščnih razdalj in naprednih algoritmov umetne inteligence ponuja občutno nadgradnjo fotografskih zmogljivosti v svojem razredu.

V ospredju sta REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G s prenovljeno glavno kamero visoke ločljivosti, ki uporablja 200-milijonsko tipalo HPE. 1/1,4-palčno tipalo z 2- in 4-kratnim ekvivalentom optične povečave, visokim dinamičnim razponom, tremi goriščnimi razdaljami in napredno obdelavo z umetno inteligenco omogoča zajem podrobnih in naravnih fotografij v različnih svetlobnih pogojih.

Modeli Pro podpirajo pet goriščnih razdalj, od 23 mm do 92 mm, z enim samim objektivom za prilagodljivo kadriranje pokrajin, ulične fotografije, portretov in bližnjih posnetkov. REDMI Note 15 5G in REDMI Note 15 uporabljata 108-milijonski sistem kamer s 3-kratnim ekvivalentom optične povečave, ki pokriva razpon od širokokotnih posnetkov do portretne fotografije.

Ustvarjalna orodja umetne inteligence so na voljo v celotni seriji, vključno z ultra jasnim portretnim algoritmom, algoritmom za zajem dinamičnih posnetkov ter orodji za enostavno urejanje fotografij in neposredno deljenje na Instagramu. Modeli Pro vključujejo AI Creativity Assistant, medtem ko REDMI Note 15 5G in REDMI Note 15 ponujata nabor orodij za vsakodnevno ustvarjanje z umetno inteligenco. Funkciji AI Remove Reflection in AI Beautify sta podprti pri vseh modelih ter omogočata čistejše fotografije in hitro izboljšanje z enim dotikom.

Izboljšana zmogljivost in pametnejša povezljivost

Poleg vzdržljivosti in fotografskih zmogljivosti serija REDMI Note 15 zagotavlja uravnoteženo delovanje za različne načine uporabe. Na vrhu ponudbe je REDMI Note 15 Pro+ 5G s procesorjem Snapdragon 7s Gen 4 in naprednim hladilnim sistemom Xiaomi IceLoop. Gre za prvo uporabo rešitve s trikrat večjo učinkovitostjo prenosa toplote v tem cenovnem razredu.

Modeli nove serije uporabljajo najnovejšo generacijo procesorjev Snapdragon in MediaTek, ki zagotavljajo hitrejše delovanje, bolj gladko grafiko in boljšo energijsko učinkovitost. Vsi podpirajo Google Gemini in funkcijo iskanja z obkroževanjem. REDMI Note 15 Pro+ 5G ima dodatno integriran sistem Xiaomi HyperAI za bolj prilagojene in inteligentne izkušnje z umetno inteligenco.

Za izboljšano povezljivost modeli Pro uvajajo funkcijo Xiaomi Offline Communication za glasovno komunikacijo na razdalji več kilometrov tudi brez omrežne pokritosti. REDMI Note 15 Pro+ 5G dodatno uporablja modul Xiaomi Surge T1S Tuner, ki skrbi za stabilnejše delovanje Wi-Fi, Bluetootha, satelitskih sistemov in mobilnih omrežij.

Impresivna izkušnja z velikim zaslonom in močnim zvokom

Serija REDMI Note 15 prinaša izboljšano izkušnjo gledanja z večjimi zasloni in boljšo jasnostjo prikaza. REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G imata 17,3-centimetrska (6,83-palčna) zaslona, medtem ko REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G in REDMI Note 15 uporabljajo 17,2-centimetrske (6,77-palčne) zaslone. Z največjo svetlostjo do 3200 kandel, 3840-herčnim prilagajanjem zatemnitve PWM in trojnim certifikatom za zaščito oči sta dobra vidljivost in udobje zagotovljena v vseh svetlobnih pogojih.

REDMI Note 15 Pro+ 5G in REDMI Note 15 Pro 5G ponujata do 400-odstotno ojačitev glasnosti, medtem ko drugi modeli dosegajo 300-odstotno ojačitev, kar zagotavlja glasen in jasen zvok pri gledanju filmov, poslušanju glasbe in igranju iger.

Pustolovščina sreča Titan Endurance: sodelovanje z Discovery Channelom in Edom Staffordom

Xiaomi je za promocijo serije REDMI Note 15 sklenil partnerstvo z Discovery Channelom in priznanim raziskovalcem Edom Staffordom. Skupaj so pripravili novo dokumentarno serijo Ed Stafford’s Rite of Passage, ki prikazuje resnično vzdržljivost naprav REDMI Note 15 ter raziskuje, kako se ljudje po svetu soočajo z izzivi, preizkušnjami in osebno preobrazbo.

Navdihnjen s temami serije prihajajoči kratki film spremlja Eda Stafforda ob vrnitvi v divjino, kjer razmišlja o vzdržljivosti, disciplini in tihi moči iniciacijskih poti. Pri tem ga spremlja serija REDMI Note 15, sodobno orodje, zasnovano za enake elementarne razmere, zahvaljujoč odpornosti REDMI Titana in zanesljivemu vsakodnevnemu delovanju.

Cena, razpoložljivost in promocije ● REDMI Note 15 Pro+ 5G je na voljo v barvah moka rjava, ledeniško modra in črna, s konfiguracijo pomnilnika 12 + 512 GB, po priporočeni maloprodajni ceni 549 evrov. ● REDMI Note 15 Pro 5G je na voljo v barvah titan, ledeniško modra in črna, v konfiguracijah 8 + 256 GB po ceni 399 evrov ter 8 + 512 GB po ceni 449 evrov. ● REDMI Note 15 Pro je na voljo v ledeniško modri in črni barvi, s konfiguracijo 8 + 256 GB, po ceni 349 evrov. ● REDMI Note 15 5G je na voljo v ledeniško modri, megleno vijolični in črni barvi, s konfiguracijo 8 + 256 GB, po ceni 329 evrov. ● REDMI Note 15 je na voljo v ledeniško modri, vijolični in črni barvi, s konfiguracijo 8 + 256 GB, po ceni 279 evrov.

Pametna avdio očala Mijia

Pametna avdio očala z vgrajenimi zvočniki in štirimi mikrofoni omogočajo poslušanje glasbe in opravljanje klicev, pri tem pa ohranjajo zaznavanje okolice. Zmanjšujejo šum vetra in ponujajo funkcijo zasebnosti za diskretne klice.

Na voljo so v treh slogih: Titanium, Browline in Pilot Style. Vse različice podpirajo zamenljive leče z dioptrijo. Modela Titanium in Browline nudita zaščito pred modro svetlobo, Pilot Style pa zaščito pred UV-žarki. Okvirji so lahki in trpežni, elektronika pa odporna proti prahu in pljuskom vode (IP54).

Baterija s kapaciteto 114 mAh dovoli do 13 ur predvajanja, 10-minutno hitro polnjenje pa zagotavlja do 4 ure poslušanja. Prek aplikacije Xiaomi Glasses lahko prilagodite kretnje, aktivirate glasovne pomočnike, snemate zvok in povežete očala z več napravami.

REDMI Buds 8 Lite

Brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite so opremljene z 12,4-milimetrskim zvočnim gonilnikom za jasen in podroben zvok. Podpirajo kodeka AAC in SBC ter povezavo Bluetooth 5.4.

Opremljene so z aktivnim odpravljanjem šumov do 42 dB, načinom preglednosti in algoritmom umetne inteligence za boljšo kakovost klicev. Pet prednastavljenih izenačevalnih načinov omogoča prilagoditev zvoka, dodatne nastavitve pa so na voljo prek aplikacije Xiaomi Earbuds.

Slušalke podpirajo hkratno povezavo z dvema napravama, hitro polnjenje (10 minut za 2 uri predvajanja) ter skupno avtonomijo do 36 ur z uporabo polnilnega ohišja.

Foto: Xiaomi

Posebne ugodnosti Ob nakupu telefonov REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G ali REDMI Note 15 Pro 4G prejmete dodatne ugodnosti: eno brezplačno zamenjavo zaslona v 12 mesecih od nakupa, tri mesece brezplačne uporabe storitve Google One s 100 GB prostora za shranjevanje ter dva meseca YouTube Premium.

Naročnlk oglasnega sporočila je Xiaomi.