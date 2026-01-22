Minimalna plača se bo v letošnjem letu zvišala za 15,97 odstotka na 1482 evrov bruto oziroma tisoč evrov neto, je po seji vlade v Podčetrtku v okviru obiska savinjske regije sporočil minister za delo Luka Mesec. "Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen," je poudaril. Z dvigom minimalne plače se bo povečal tudi letni regres in božičnica.

Minister Luka Mesec je pojasnil, da bo strošek delodajalca ob 16-odstotnem dvigu minimalne plače sicer manjši, znašal bo 11,2 odstotka. Prispevki se namreč ne odvajajo neposredno od minimalne plače, ampak od 60 odstotkov povprečne plače. "To je dobra novica za gospodarsko stran," je poudaril minister.

Pojasnil je, da se bo z dvigom minimalne plače povečal tudi letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače, torej v višini 1482 evrov. Višji bo tudi zimski regres oz. božičnica, ki mora biti izplačana vsaj v znesku polovice minimalne plače, kar je 741 evrov.

Mesec ocenjuje, da bodo posledice dviga minimalne plače, po katerem bo zaposleni prejel tisoč evrov neto izplačila, predvsem pozitivne. "Vsi tisti, ki delajo 40 ur na teden, bodo zaslužili več, kot znaša prag tveganja revščine. Po vseh razpravah ocenjujem, da je ta dvig dovolj zmeren, da ne bo povzročil negativnih gospodarskih učinkov," je prepričan.

Mesec je ob tem izpostavil, da je brezposelnost na eni od najnižjih točk v zgodovini, tudi v EU je stopnja brezposelnosti med najnižjimi. "Tudi to je bil pomemben del presoje odločitve o primernem znesku minimalne plače," je povedal minister.

Eno osrednjih vprašanj pri dvigu minimalne plače je po Meščevih besedah plačna kompresija, ki se po njegovih besedah odpravlja. "Od leta 2019 naprej, ko je bil sprejet obstoječ zakon o minimalni plači, ki smo ga takrat pripravili v Levici v sodelovanju z vlado Marjana Šarca, vidimo, da sta tako minimalna plača kot povprečna plača nominalno zrasli za okrog 44 odstotkov oz. realno za okrog 15 odstotkov. Kompresija je začasna in se sčasoma odpravlja," je ponovil.

Glede pozivov delodajalcev, da bi namesto takšnega dviga minimalne plače vlada davčno razbremenila plače, je Mesec izpostavil, da bi takšna prerazporeditev ljudem jemala iz desnega in dajala v levi žep. "Davkov ne zbiramo zato, da bi obremenjevali gospodarstvo, davke zbiramo zato, da lahko financiramo storitve, kot so pokojninski sistem, zdravstveni sistem, šolstvo, infrastruktura," je naštel. Če začnemo zniževati prispevke, bi bilo po njegovih besedah te storitve treba plačevati iz lastnega žepa.

Rebalansa proračuna ne bo

Dvig minimalne plače bo vplival tudi na javne finance, a po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča rebalansa letošnjega proračuna ne bo. Proračun je bil potrjen novembra, v njem pa je bil upoštevan dvig minimalne plače v višini inflacije. Finančno ministrstvo bo te dni po Boštjančičevih besedah poslalo dopis vsem proračunskim porabnikom, da morajo svoje stroške dela prilagoditi novi realnosti. V javnem sektorju namreč del zaposlenih prejema minimalno plačo, sredstva pa bo treba najti s prerazporeditvami, je navedel.

"Ministrstvo za finance absolutno niti v sanjah ne razmišlja, da bi šli v rebalans ali kaj podobnega, tako da bodo morali resorji ta sredstva najti znotraj svojih proračunov," je dejal.

Kot je dodal, je sicer zakon o minimalni plači star približno 20 let in pravi, da je treba vsakih šest let narediti analizo minimalnih življenjskih stroškov. Minister za delo se je odločil, da bo to storil konec lanskega leta. "Očitek z moje strani je, da o tem nismo bili obveščeni, ampak analiza je narejena, po mojih informacijah je korektna in se ji ne da oporekati," je poudaril.

"Ne pogovarjamo se več o tem, kaj si kdo želi, kaj bi bilo prav za gospodarstvo ali ne. Zakon je tak, kot je, in glede to na to analizo je razpon minimalne plače, ki ga določi minister za delo, približno med 950 in 1100 evri," je dejal.

Mesec je minuli petek po posvetu s sindikati in delodajalci izpostavil, da si kot minister ne more predstavljati, da bi mandat končal tako, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine. Ta je v Sloveniji pri 981 evrih.