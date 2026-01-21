Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
19.36

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
minister koalicija minimalna plača Luka Mesec

Sreda, 21. 1. 2026, 19.36

12 minut

Koalicija podpira predlog Luke Mesca o dvigu minimalne plače

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Mesec | Mesec je prejšnji petek po posvetu s sindikati in delodajalci izpostavil, da si kot minister ne more predstavljati, da bi mandat končal tako, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine. | Foto STA

Mesec je prejšnji petek po posvetu s sindikati in delodajalci izpostavil, da si kot minister ne more predstavljati, da bi mandat končal tako, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine.

Foto: STA

Koalicija se je na torkovem sestanku dogovorila, da podpre predlog ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca o dvigu minimalne plače na tisoč evrov neto, so za Forbes Slovenija potrdili v kabinetu predsednika vlade.

Minimalna plača bi letos po Meščevem predlogu za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala tisoč evrov neto. Znesek mora minister objaviti do konca meseca, odločitev namerava javno sporočiti do konca tedna.

V premierjevem kabinetu so za Forbes pojasnili, da se je koalicija o podpori predlogu dogovorila na torkovem sestanku. Predsednik vlade si, kot so dodali, prizadeva, da se minimalna plača sistemsko uredi in ne bi bila več stvar presoje vsakokratnega ministra za delo.

Boštjančič je dvigu nasprotoval

Po informacijah omenjenega portala naj bi na sestanku pri premierju finančni minister Klemen Boštjančič znova izpostavil argumente finančnega ministrstva proti dvigu v takšni višini, Mesec pa naj bi predstavil svoje argumente za dvig. Boštjančič je dvigu nasprotoval zaradi znatnega vpliva na proračunske izdatke.

Mesec je prejšnji petek po posvetu s sindikati in delodajalci izpostavil, da si kot minister ne more predstavljati, da bi mandat končal tako, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine. Ta je v Sloveniji pri 981 evrih. "Prag tveganja revščine za nekoga, ki dela in ga s plačo ne doseže, za moje pojme pomeni izkoriščanje, zato smo podali predlog tisoč evrov neto," je bil jasen.

Sindikati dvig podpirajo, delodajalci pa opozarjajo na preveliko breme za gospodarstvo.

Luka Mesec
Novice Mesec Brodnjaku: Žrtve sistema so tisti, ki niti v 60 letih dela ne bi zaslužili ene vaše letne plače #video
Mesec
Novice "Ne predstavljam si, da bi končal mandat in dopustil, da bi minimalna plača ostala pod pragom revščine" #video
Robert Golob
Novice Golob pri določanju minimalne plače izpostavil vlogo socialnega dialoga
minister koalicija minimalna plača Luka Mesec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.