Koalicija se je na torkovem sestanku dogovorila, da podpre predlog ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca o dvigu minimalne plače na tisoč evrov neto, so za Forbes Slovenija potrdili v kabinetu predsednika vlade.

Minimalna plača bi letos po Meščevem predlogu za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala tisoč evrov neto. Znesek mora minister objaviti do konca meseca, odločitev namerava javno sporočiti do konca tedna.

V premierjevem kabinetu so za Forbes pojasnili, da se je koalicija o podpori predlogu dogovorila na torkovem sestanku. Predsednik vlade si, kot so dodali, prizadeva, da se minimalna plača sistemsko uredi in ne bi bila več stvar presoje vsakokratnega ministra za delo.

Boštjančič je dvigu nasprotoval

Po informacijah omenjenega portala naj bi na sestanku pri premierju finančni minister Klemen Boštjančič znova izpostavil argumente finančnega ministrstva proti dvigu v takšni višini, Mesec pa naj bi predstavil svoje argumente za dvig. Boštjančič je dvigu nasprotoval zaradi znatnega vpliva na proračunske izdatke.

Mesec je prejšnji petek po posvetu s sindikati in delodajalci izpostavil, da si kot minister ne more predstavljati, da bi mandat končal tako, da minimalna plača ostane pod pragom tveganja revščine. Ta je v Sloveniji pri 981 evrih. "Prag tveganja revščine za nekoga, ki dela in ga s plačo ne doseže, za moje pojme pomeni izkoriščanje, zato smo podali predlog tisoč evrov neto," je bil jasen.

Sindikati dvig podpirajo, delodajalci pa opozarjajo na preveliko breme za gospodarstvo.