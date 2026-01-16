Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
16. 1. 2026,
6.17

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Petek, 16. 1. 2026, 6.17

1 ura, 25 minut

Socialni partnerji z ministrom Mescem o minimalni plači

Avtorji:
Sa. B., STA

Luka Mesec | Minister Luka Mesec bo razpravljal o dvigu minimalne plače. | Foto STA

Minister Luka Mesec bo razpravljal o dvigu minimalne plače.

Foto: STA

Minister za delo Luka Mesec in socialni partnerji se bodo danes v Ljubljani srečali na posvetu glede dviga minimalne plače. Ta bi po ministrovem predlogu letos za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znašala 1.000 evrov neto, kar je 113 evrov več kot zdaj. Sindikati predlagano zvišanje pozdravljajo, delodajalske organizacije so proti.

Minimalna plača za leto 2025 je v bruto znesku znašala 1.278 evrov. Predlagani letošnji bruto še ni znan. Predlog, ki ga je Mesec predstavil decembra lani, temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Ti so se glede na leto 2022, ko so bili ocenjeni zadnjič, zvišali za 124 evrov na 791 evrov.

Minimalna plača se uskladi z inflacijo

Po veljavni formuli mora minimalna plača znašati od 120 do 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, ki se jih izračuna na najmanj vsakih šest let. Ob tem se vsako leto uskladi z inflacijo, lahko pa se upošteva še gibanje plač in zaposlenosti ter gospodarsko rast.

Sindikati predlagano zvišanje minimalne plače pozdravljajo. Na posvetu sicer od ministra pričakujejo podrobnejša pojasnila glede predloga in konkretnega zneska, je dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.

Delodajalske organizacije predlogu medtem nasprotujejo. Kot je povedal glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije za socialni dialog Mitja Gorenšček, takšno zvišanje za podjetja ne bi bilo vzdržno.

