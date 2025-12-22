Oktobra 2,6-odstotna rast povprečne plače

Povprečna plača za oktober je znašala 2.572,07 evra bruto oz. 1.610,90 evra neto. Od septembrske povprečne plače je bila v bruto znesku višja za 2,6 odstotka, v neto znesku pa za 2,4 odstotka. V zadnjem letu dni se je povprečna bruto plača v Sloveniji po izračunih statističnega urada zvišala za 7,7 odstotka, neto plača pa za 6,4 odstotka.

Tudi realna plača povprečne bruto plače je bila oktobra na mesečni ravni 2,6-odstotna in neto plače 2,4-odstotna. Od lanskega oktobra se je medtem povprečna bruto plača realno zvišala za 4,5 odstotka, povprečna neto plača pa za 3,2 odstotka.

Plače so se oktobra zvišale tako v javnem kot zasebnem sektorju. V javnem sektorju je bila rast povprečne bruto plače 4,5-odstotna, v zasebnem pa 1,5-odstotna. Izrazitejše zvišanje plač v javnem sektorju v tem obdobju je med drugim povezano z izplačilom drugega dela dogovorjenega dviga plač javnim uslužbencem, ki je del uvedbe prenovljenega sistema plač v javnem sektorju, veljavnega od 1. januarja 2025, so pojasnili na statističnem uradu.

V javnem sektorju 12,1-odstotna rast povprečne bruto plače

V letu dni, od lanskega do letošnjega oktobra, pa so statistiki v javnem sektorju zaznali 12,1-odstotno rast povprečne bruto plače. V zasebnem sektorju je bila ta rast 5,2-odstotna.

V povprečju je bila najvišja bruto plača za oktober izplačana v rudarstvu, znašala je 4.532,65 evra. V tem področju dejavnosti so v primerjavi s povprečno plačo za september zaznali tudi največjo rast, in sicer za 47,3 odstotka, kar je predvsem posledica višjih izrednih izplačil. Po drugi strani je bila najnižja povprečna bruto plača izplačana v gostinstvu (1.848,99 evra).