Zaradi naraščajočih davkov in stroškov dela je v prvem polletju letos v Veliki Britaniji vsak teden osem pubov za vedno zaprlo vrata. Predstavniki panoge so podatek označili za "srce parajoč" in finančno ministrstvo pozvali, naj jeseni ob sprejemanju proračuna pripravi ustrezne davčne ukrepe.

Po uradnih statističnih podatkih je bilo letos v šestih mesecih do konca junija v Veliki Britaniji porušenih ali preurejenih v druge namene 209 pubov, je poročala britanska tiskovna agencija PA Media. S tem se je skupno število pubov v Angliji in Walesu, vključno s tistimi, ki so prazni in so na voljo za najem, zmanjšalo na 38.780.

To pomeni, da je od začetka leta 2020 po vsej Angliji in Walesu za vedno izginilo 2.283 pubov. Mnoge od njih so porušili ali preuredili v stanovanja, pisarne oz. za druge namene, kot so vrtci.

Najbolj je bil v prvi polovici leta 2025 prizadet jugovzhod Anglije, saj so tam v samo šestih mesecih zaprli 31 pubov, kažejo podatki.

'We’ve lost our banks, we’ve lost our post offices and the pub is going next... Our village had four pubs, now just two remain.'



Marc Bridgen, landlord of The Dog at Wingham, warns spiralling costs and thin margins mean village pubs across Britain face extinction. pic.twitter.com/0PFexIuGv7 — GB News (@GBNEWS) August 18, 2025

Each pub closure is a blow to Britain’s social fabric. Yet closures are accelerating under Labour’s punishing taxes and rising costs. Ministers must rethink before more of these great British institutions are lost.https://t.co/wJkf8MbtSB — Dr Neil Shastri-Hurst MP (@DrNShastriHurst) August 18, 2025

Plače, davki, prispevki ...

Do zapiranja prihaja v času vse hujše krize za britanske pube, na katero vplivajo zvišanja minimalne plače, prispevnih stopenj in obdavčitve podjetij.

Aprila letos se je minimalna plača za zaposlene v državi, starejše od 21 let, zvišala za 6,7 odstotka na 12,21 funta (14,16 evra) na uro.

Hkrati je vlada zvišala prispevno stopnjo delodajalcev za socialno zavarovanje zaposlenih in znižala tudi mejo, nad katero podjetja plačujejo davek.

Izvršna direktorica Britanskega združenja pivovarjev in pubov Emma McClarkin je opozorila, da mora vlada hitro ukrepati, da bi rešila pube po vsej državi. "To je absolutno srce parajoče," je dejala in poudarila, da obstaja neposredna povezava med zapiranjem pubov in ogromnim skokom stroškov, ki so ga utrpeli v zadnjem času.