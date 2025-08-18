Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
12.50

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
minimalna plača prispevki davki Velika Britanija pub

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 12.50

4 minute

Zaradi zvišanja davkov v Veliki Britaniji zapirajo pube

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
angleški pub | Izvršna direktorica Britanskega združenja pivovarjev in pubov Emma McClarkin je opozorila, da mora vlada hitro ukrepati, da bi rešila pube po vsej državi. "To je absolutno srce parajoče," je dejala. | Foto Shutterstock

Izvršna direktorica Britanskega združenja pivovarjev in pubov Emma McClarkin je opozorila, da mora vlada hitro ukrepati, da bi rešila pube po vsej državi. "To je absolutno srce parajoče," je dejala.

Foto: Shutterstock

Zaradi naraščajočih davkov in stroškov dela je v prvem polletju letos v Veliki Britaniji vsak teden osem pubov za vedno zaprlo vrata. Predstavniki panoge so podatek označili za "srce parajoč" in finančno ministrstvo pozvali, naj jeseni ob sprejemanju proračuna pripravi ustrezne davčne ukrepe.

Po uradnih statističnih podatkih je bilo letos v šestih mesecih do konca junija v Veliki Britaniji porušenih ali preurejenih v druge namene 209 pubov, je poročala britanska tiskovna agencija PA Media. S tem se je skupno število pubov v Angliji in Walesu, vključno s tistimi, ki so prazni in so na voljo za najem, zmanjšalo na 38.780.

To pomeni, da je od začetka leta 2020 po vsej Angliji in Walesu za vedno izginilo 2.283 pubov. Mnoge od njih so porušili ali preuredili v stanovanja, pisarne oz. za druge namene, kot so vrtci.

Najbolj je bil v prvi polovici leta 2025 prizadet jugovzhod Anglije, saj so tam v samo šestih mesecih zaprli 31 pubov, kažejo podatki.

 Plače, davki, prispevki ...

Do zapiranja prihaja v času vse hujše krize za britanske pube, na katero vplivajo zvišanja minimalne plače, prispevnih stopenj in obdavčitve podjetij.

Aprila letos se je minimalna plača za zaposlene v državi, starejše od 21 let, zvišala za 6,7 odstotka na 12,21 funta (14,16 evra) na uro.

Hkrati je vlada zvišala prispevno stopnjo delodajalcev za socialno zavarovanje zaposlenih in znižala tudi mejo, nad katero podjetja plačujejo davek.

Izvršna direktorica Britanskega združenja pivovarjev in pubov Emma McClarkin je opozorila, da mora vlada hitro ukrepati, da bi rešila pube po vsej državi. "To je absolutno srce parajoče," je dejala in poudarila, da obstaja neposredna povezava med zapiranjem pubov in ogromnim skokom stroškov, ki so ga utrpeli v zadnjem času.

zabava lokal
Novice Bližnji lokal se odpre že zelo zgodaj. Kako je s pravico do nočnega počitka? #pravni nasvet
Unisex, stranišče, WC
Novice Na Otoku nova pravila o uporabi stranišč za transspolne osebe
Tadej Stegel
Novice Pred 15 leti z natisnjenim življenjepisom vstopil v elitno londonsko restavracijo, danes je generalni menedžer #video
minimalna plača prispevki davki Velika Britanija pub
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.