Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
28. 11. 2025,
9.37

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Petek, 28. 11. 2025, 9.37

1 ura, 24 minut

Vremenske napovedi Arsa bodo odslej še zanesljivejše

Avtorji:
Sa. B., STA

Arso, postaja za radiosondažo | Novo postajo so postavili v Ljubljani. | Foto Arso

Novo postajo so postavili v Ljubljani.

Foto: Arso

Agencija za okolje (Arso) je ta teden v Ljubljani v sklopu projekta sistema opozarjanja na vremenske izredne razmere postavila samodejno postajo za radiosondažo. S tem postopkom s pomočjo balona, ki ga spustijo v atmosfero, merijo temperaturo, vlago in smer vetra do višine okoli 25 kilometrov. Postopek pomembno prispeva k zanesljivosti napovedi.

Radiosonda med letom vsako sekundo na sprejemni računalnik na Arsu oddaja signal s podatki, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v agenciji. Te meritve po njihovih besedah predstavljajo glavni vir kakovostnih podatkov o stanju atmosfere in prispevajo k zanesljivosti vremenskih napovedi. Pomagajo, da so računalniški izračuni vremena zanesljivejši, vremenoslovcem pa olajšajo razumevanje, kaj se dogaja v zraku.

Napovedovanje močnih neviht in neurij

Poleti lahko z njihovo pomočjo bolje ocenijo nevarnost za nastanek močnih neviht in neurij. Pozimi so ti podatki pomembni za napovedovanje kakovosti zraka. Z njihovo pomočjo ocenijo višino in moč inverzije, torej plasti zraka, ki lahko zadrži onesnažen zrak pri tleh. "Tako lažje napovemo, kdaj bo zrak zaradi izpustov bolj onesnažen," so zapisali.

Meritve z baloni so pomembne tudi za varno letenje letal ter za zračne športe, na primer padalstvo, jadralno letenje in balonarstvo. Samodejna radiosondažna postaja bo omogočala nadaljevanje kakovostno in nadzorovano izvedenih radiosondažnih spustov posebnega balona po mednarodnih smernicah, so poudarili.

Novo postajo so postavili v okviru projekta Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju (Sovir), ki ga sofinancirata Slovenija in EU iz kohezijskega sklada. Radiosondažne meritve so na Arsu začeli pred 30 leti, ko so v sodelovanju s takratnim hidrometeorološkim zavodom s Ferskih otokov od Danske meteorološke službe prejeli rabljen radiosondažni sistem, so še pojasnili.

vremenska napoved balon vlaga temperature ARSO
