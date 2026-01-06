Kaos na cestah: na ljubljanski obvoznici vse stoji, zamuda več kot eno uro #video

Vreme povzroča precej težav v prometu, saj se sneg oprijema vozišč, obilno sneženje pa zmanjšuje vidljivost. Povsod po Sloveniji nastajajo zastoji in zato pot traja precej dlje kot običajno. Promet je močno upočasnjen na ljubljanski obvoznici, kjer zamude na nekaterih odsekih presegajo eno uro. Na terenu je 120 vozil, ki plužijo po celotni državi, je povedal Miha Kapelj z Darsa. Kot je pojasnil, so razmere zaradi burje otežene zlasti med Postojno in Senožečami ter na Dolenjskem, kjer se sneženje povečuje. Zaradi zdrsov tovornjakov je Dars začel z izločanjem tovornih vozil iz prometa. Na prometno informacijskem centru voznike opozarjajo, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme in naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti.

Zaradi vremenskih razmer, pa tudi prometnih nesreč nastajajo zastoji povsod, tako na avtocestah kot tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest. Pot zato traja precej dlje kot običajno, opozarjajo na prometno informacijskem centru.

Prometnoinformacijski center izpostavlja, da je vidljivost na cestah zmanjšana. Tudi oni voznike opominjajo, naj se na pot ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme, prižgejo naj zasenčene luči in prilagodijo vožnjo razmeram na cesti. Foto: Bralec

Povsod po Sloveniji zastoji

Na avtocesti Obrežje-Ljubljana je več kot ura in pol zamude, v obratni smeri pa najmanj eno uro. Na relaciji Maribor-Ljubljana je zamuda najmanj eno uro v obe smeri. Iz Ljubljane proti Kopru je približno 45 minut zamude, v obratni smeri pa približno 30 minut. Na relaciji Ljubljana-Karavanke je 30 do 40 minut zamude v obe smeri.

Na ljubljanski obvoznici je promet močno upočasnjen, zamude na nekaterih odsekih presegajo eno uro.

Občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski zaradi zastojev. Na Gorenjskem pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer. V večjih slovenskih mestih je promet močno upočasnjen.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter na regionalni cesti Ljubljana-Jeprca.

Dars iz prometa izloča tovorna vozila

Dars je na avtocestah in hitrih cestah prisoten z več kot 120 vozili, kar predstavlja okoli 60 odstotkov zmogljivosti. Razmere so zaradi burje otežene zlasti med Postojno in Senožečami, je dejal Miha Kapelj z Darsa.

Zaradi zdrsov tovornih vozil je na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru, na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru ter na regionalni cesti Ljubljana-Jeprca. Poleg tega se je Dars odločil za izločanje tovornih vozil med Ljubljano in Vrhniko v smeri Kopra.

Prometnoinformacijski center ob tem voznike opozarja, da plužnih in posipnih vozil ne smejo prehitevati.

V Ljubljani brezplačna sol za občane

Zimska služba v Ljubljani je aktivnosti ob tokratnem sneženju in nizkih temperaturah začela v ponedeljek zvečer, delo pa glede na razmere nadaljuje.

Ob tem je Mestna občina Ljubljana sporočila, da lahko občani v zimskem času brezplačno prevzamejo 15 kilogramov soli za posipavanje. Dobijo jo na sedežu družbe KPL na Tbilisijski ulici 61 vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Za prevzem potrebujejo osebni dokument, iz katerega je razvidno, da živijo na območju Mestne občine Ljubljana, potrebujejo pa tudi ustrezno posodo za prenos soli.

Na Vršiču in Ljubelju obvezne verige

Verige so obvezne za promet na cesti čez prelaza Vršič in Ljubelj. Tudi na ostalih prelazih so v primeru, da se sneg oprijema vozišča, obvezne verige.