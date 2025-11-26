Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vremenoslovci napovedujejo, kakšno vreme nas čaka do konca meseca

Dežnike bomo za nekaj časa lahko postavili v kot, saj se obdobje dežnih in snežnih padavin za kratek čas poslavlja. Na Agenciji za okolje (Arso) pojasnjujejo, da se od zahoda nad Alpe in srednjo Evropo počasi širi območje visokega zračnega tlaka, zato vsaj do začetka decembra večje pošiljke padavin ne gre pričakovati.

Danes je povsod po državi dež ponehal in obdobje suhega vremena se bo nadaljevalo vse do konca tega meseca, napovedujejo na Arsu. 

Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 0, v Zgornjesavski dolini do –6, na Primorskem ob burji okoli 5, najvišja dnevna od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Lepo vreme z dnevnimi temperaturami okoli 10 stopinj Celzija bomo imeli tudi ob koncu tedna. V petek in soboto bo največ sonca na Primorskem, v notranjosti pa bo občasno nekaj več oblačnosti. 

