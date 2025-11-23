Zasnežilo je Belo Krajino, 20 centimetrov novega snega #video

Ponoči je v nekaterih krajih v Sloveniji še precej snežilo. Na profilu na Facebooku Meteoinfo Slovenija so objavili številne videoposnetke sneženja iz Kočevja, 20 centimetrov novega snega je zapadlo v Beli Krajini. Zbudili smo se v hladno jutro, pod ničlo, dnevne temperature se bodo gibale od nič do štiri stopinje Celzija. Postopno se bo razjasnilo. Močno sneženje je zajelo tudi dele Hrvaške in ponekod ohromilo promet. Na Kvarnerju in v Istri je težave v prometu povzročala še močna burja.

Do polnoči je sneženje na jugu in vzhodu države večinoma ponehalo, burja na Primorskem je oslabela. Ker se je od zahoda začelo jasniti, smo se zbudli v mrzlo jutro. "V večjem delu Slovenije bo od –6 do –2 stopinji Celzija, v višjeležečih alpskih dolinah in notranjskih mraziščih pa se lahko ohladi tudi pod –10 stopinj Celzija," so napovedali pri Meteoinfo Slovenija.

Dobro jutro, danes se bo postopno razjasnilo, popoldne pa se bo na zahodu začelo oblačiti. Jutri bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo deževalo. pic.twitter.com/Qp7xdtx2OD — ARSO vreme (@meteoSI) November 23, 2025

V Beli Krajini je zapadlo 20 centimetrov novega snega, zasnežilo je tudi Ormož, še bolj zimsko je na območju Jeruzalemsko-Ormoških goric, kjer je ob temperaturah pod lediščem zapadlo več kot pet centimetrov snega.

Tako je bilo v Kočevju:

V ponedeljek dež, ponekod mogoča poledica

Ponoči se bo povsod pooblačilo. Na Primorskem in Notranjskem bo proti jutru začelo deževati, po neprevetrenih dolinah bo mogoča poledica. Jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Primorskem in v krajih z jugozahodnim vetrom od ena do šest stopinj Celzija.

Padavine se bodo širile proti vzhodu. Po nižinah bo deževalo, le v alpskih dolinah na severozahodu bo sprva snežilo. Meja sneženja se bo do popoldneva dvignila na nadmorsko višino med 1.200 in 1.500 metri. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od dve do osem, ob morju okoli 12 stopinj Celzija.

Tudi v torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1.200 metrov, le v Zgornjesavski dolini nekoliko niže.

Do srede zjutraj bodo padavine po večini ponehale. V sredo čez dan se bo od severa delno razjasnilo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V gorah mogoča proženja snežnih plazov

Po podatkih urada za meteorološko napoved agencije za okolje je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 2.400 metrov zmerna oziroma druge stopnje, nižje pa majhna oziroma prve stopnje po evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov.

V preteklem poslabšanju v začetku tedna je nad približno 2.400 metrov padlo veliko novega snega, skoraj en meter. Na površju se je snežna odeje že nekoliko osrežila. Od četrtka pa je zapadlo do 20 centimetrov novega suhega snega ob šibkem do zmernem severovzhodnem vetru. Manjši snežni zameti nastajajo v neposredni bližini grebenov. V snežni odeji je šibka plast, ki jo je prekril nov sneg.

Pod nadmorsko višino okoli 2.400 metrov se lahko na najstrmejših pobočjih sproži manjši plaz novega snega. Močan severovzhodni veter bo gradil zamete – na strmih pobočjih lahko sprožimo manjši plaz suhega snega. Tudi majhni plazovi lahko povzročijo izgubo ravnotežja in padec v prepad. Snega je v gorah malo. Od četrtka je zapadlo do 20 centimetrov novega suhega snega ob šibkem do zmernem severovzhodnem vetru, zato nastajajo manjši snežni zameti v neposredni bližini grebenov. V naslednjih dneh bo zapihal veter zahodnih smeri, v ponedeljek bo snežilo, zato se bo povečala nevarnost snežnih plazov.

Pretoki rek ustaljeni, v ponedeljek znova naraščanje predvsem na Primorskem

Po državi prevladuje srednja vodnatost, posamezne reke v Prekmurju imajo malo vodnatost. Pretoki rek po državi so ustaljeni s trendom počasnega zmanjševanja.

Danes čez dan in v ponedeljek dopoldne bodo reke upadale. V ponedeljek čez dan bodo začele naraščati zlasti reke na Primorskem. V noči na torek lahko ob intenzivnih padavinah hitro narastejo manjše reke in hudourniški vodotoki, zlasti na območjih spodnjega Posočja, Vipavskega in Slovenske Istre. V torek bodo naraščale reke tudi v preostalih delih države, posamezne reke lahko ob tem dosežejo velike pretoke, reke v vzhodni Sloveniji bodo manj narasle in zadržale srednje pretoke.

Gladina morja bo jutri med 9. in 12. uro povišana. Morje se bo razlivalo na najbolj izpostavljenih delih obale v višini do deset centimetrov. Večina rek se je močno ohladila zaradi mrzlega jutra, jutranja temperatura večine rek je med tremi in devetimi stopinjami Celzija, najhladnejše so reke na Koroškem in Pomurju. Morje v Kopru ima 14 stopinj Celzija.

V ponedeljek čez dan bodo začele naraščati zlasti reke na Primorskem. Foto: Arso