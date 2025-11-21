Tako močno je snežilo na Bledu, ponekod 16 centimetrov novozapadlega snega #video

Po napovedih je posamezne dele države prekrila snežna odeja, v višjih predelih pa se ponekod sneg oprijema cestišč, zato pri prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj se na pot odpravijo le z zimsko opremo. Na Bledu imajo pravo zimsko pravljico, kot prikazuje spodnji videoposnetek. Na Primorskem zaradi močne burje za nekatera prevozna sredstva velja prepoved vožnje, agencija za okolje pa je že izdala opozorilo pred močnimi sunki vetra, ki lahko dosežejo sto kilometrov na uro. Danes bo še oblačno z občasnimi padavinami. Večinoma bo rahlo deževalo, ponekod v notranjosti tudi deloma snežilo in deloma deževalo.

Na profilu Neurje.si na Facebooku so objavili podatke o debelini snežne oddaje. Ponekod je zapadlo tudi 16 centimetrov novega snega.

Občasne rahle padavine se bodo v petek pojavljale ves dan. "Večje količine snega ni pričakovati, pa vendar bo marsikje povsem zimsko," so zapisali v objavi na profilu Meteoinfo Slovenija na Facebooku.

Ker je vožnja v zimskih razmerah povsem drugačna in se sneg ponekod v višjih predelih oprijema cestišč, voznikom tam svetujejo vožnjo zgolj z zimsko opremo.

Foto: DARS

Zaradi močne burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton. Opozorilo 1. stopnje velja na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti Razdrto-Vipava. Na cesti Col-Črni Vrh velja prepoved vožnje za priklopnike in polpriklopnike.

Razdrto-Vrtojba, viadukt Ribnik, pogled proti Ajdovščini Foto: DARS

Danes bo še oblačno z občasnimi padavinami. Večinoma bo rahlo deževalo, ponekod v notranjosti tudi deloma snežilo, deloma deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah bo danes oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste v krajih zahodno in južno od nas. Ob morju in v zaledju bo občasno deževalo, v notranjosti pa deloma deževalo, deloma snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, v Kvarnerju tudi močna burja.

Arso izdal opozorilo pred burjo

Po podatkih urada za meteorološko prognozo agencije za okolje bodo v petek ponoči in v soboto najmočnejši sunki burje na Primorskem lahko presegali hitrost sto kilometrov na uro. Burja se bo v petek zvečer še okrepila ter bo najizrazitejša ponoči in v soboto zjutraj. Čez dan bo postopno slabela in v noči na nedeljo večinoma ponehala.

V soboto bo še naletaval sneg

V večinoma oblačni soboti bo predvsem na jugovzhodu občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja.

Hladno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

V krajih vzhodno in južno od nas bo oblačno z občasnim sneženjem. V krajih zahodno in severno od nas bo suho, oblačnost se bo čez dan postopno trgala. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna do močna burja.

Meglena nedelja, v ponedeljek padavine

V nedeljo kaže na delno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Burja na Primorskem bo oslabela. Proti večeru bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati.

V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.