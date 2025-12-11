Slovenska obračuna v Gradcu in Atenah

Poleg tekem konferenčne lige bodo danes na sporedu tudi srečanja šestega kroga ligaškega dela lige Europa. Dinamo Zagreb z Miho Zajcem bo za uvod gostil Betis, istočasno se obeta tudi "slovenski" obračun med Sturmom iz Gradca in Crveno zvezdo, nasproti pa si bodo tako stali Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat ter Timi Max Elšnik na drugi strani. Podoben scenarij se obeta tudi zvečer, saj bo Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pričakal Viktorio Plzen z Adrianom Zeljkovićem.