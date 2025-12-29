Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
13.40

Tomi Horvat Jon Gorenc Stanković Fabio Ingolitsch

Nov trener Salzburga

Gorenc Stanković in Horvat dobila novega trenerja

Fabio Ingolitsch | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Triintridesetletni nogometni strokovnjak iz Salzburga Fabio Ingolitsch je novi trener avstrijskega prvoligaša Sturma, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA.

Ingolitsch je na tem položaju zamenjal rojaka Jürgena Säumela. Podrobnosti o trajanju pogodbe bo zasedba iz Gradca sporočila na torkovi novinarski konferenci, ki se jo bo poleg Ingolitscha udeležil tudi športni direktor Michael Parensen.

Ingolitsch je v preteklosti vodil Liefering in Rheindorf Altach, bil pa je tudi trener mlajših selekcij Salzburga in Züricha.

Sturm, sicer petkratni avstrijski prvak, nazadnje v minuli sezoni 2024/25, je trenutno na tretjem mestu v avstrijskem prvenstvu. Za vodilnim Salzburgom zaostaja štiri, za drugouvrščenim Laskom pa točko.

