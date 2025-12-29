Gorenc Stanković in Horvat dobila novega trenerja

Triintridesetletni nogometni strokovnjak iz Salzburga Fabio Ingolitsch je novi trener avstrijskega prvoligaša Sturma, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA.

Ingolitsch je na tem položaju zamenjal rojaka Jürgena Säumela. Podrobnosti o trajanju pogodbe bo zasedba iz Gradca sporočila na torkovi novinarski konferenci, ki se jo bo poleg Ingolitscha udeležil tudi športni direktor Michael Parensen.

Ingolitsch je v preteklosti vodil Liefering in Rheindorf Altach, bil pa je tudi trener mlajših selekcij Salzburga in Züricha.

Sturm, sicer petkratni avstrijski prvak, nazadnje v minuli sezoni 2024/25, je trenutno na tretjem mestu v avstrijskem prvenstvu. Za vodilnim Salzburgom zaostaja štiri, za drugouvrščenim Laskom pa točko.

