Četrtek, 23. 10. 2025, 15.30
1 ura, 22 minut
Liga Europa, ligaški del (3. krog)
Prvi v ogenj Elšnik, Gorenc Stanković in Horvat v Glasgowu
Poleg konferenčne lige in Celja se bo danes nadaljeval tudi ligaški del lige Europa. Že za uvod bo Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo gostoval pri Bragi in bo v tretjem poskusu skušal zabeležili prvo zmago. Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom čaka vroče gostovanje pri Celticu, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo mudil pri Feyenoordu.
Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom skušal ostati stoodstoten na gostovanju pri zadnjem Malmöju. Zahtevno delo čaka Viktorio Plzen z Adrianom Zeljkovićem, ki je po dveh krogih še brez poraza, saj se bo pomerila z italijanskim velikanom Romo.
Zadnji krog pred izločilnimi boji bo 29. januarja prihodnje leto. Finale bo 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.
