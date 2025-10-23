Prvi v ogenj Elšnik, Gorenc Stanković in Horvat v Glasgowu

Poleg konferenčne lige in Celja se bo danes nadaljeval tudi ligaški del lige Europa. Že za uvod bo Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo gostoval pri Bragi in bo v tretjem poskusu skušal zabeležili prvo zmago. Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom čaka vroče gostovanje pri Celticu, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo mudil pri Feyenoordu.

Liga Europa, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 23. oktober:

Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom skušal ostati stoodstoten na gostovanju pri zadnjem Malmöju. Zahtevno delo čaka Viktorio Plzen z Adrianom Zeljkovićem, ki je po dveh krogih še brez poraza, saj se bo pomerila z italijanskim velikanom Romo.

Zadnji krog pred izločilnimi boji bo 29. januarja prihodnje leto. Finale bo 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.

