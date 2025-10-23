Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Četrtek,
23. 10. 2025,
15.30

Četrtek, 23. 10. 2025, 15.30

1 ura, 22 minut

Liga Europa, ligaški del (3. krog)

Prvi v ogenj Elšnik, Gorenc Stanković in Horvat v Glasgowu

Avtor:
Š. L.

Crvena zvezda Timi Max Elšnik | Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo obe tekmi do zdaj dobil z izidom 3:1. | Foto Guliverimage

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo obe tekmi do zdaj dobil z izidom 3:1.

Foto: Guliverimage

Poleg konferenčne lige in Celja se bo danes nadaljeval tudi ligaški del lige Europa. Že za uvod bo Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo gostoval pri Bragi in bo v tretjem poskusu skušal zabeležili prvo zmago. Sturm Graz z dvojcem Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom čaka vroče gostovanje pri Celticu, Panathinaikos Adama Gnezde Čerina pa se bo mudil pri Feyenoordu.

Liga Europa, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 23. oktober:

Celje AEK Franko Kovačević
Sportal Jasna napoved Celjanov

Miha Zajc bo z zagrebškim Dinamom skušal ostati stoodstoten na gostovanju pri zadnjem Malmöju. Zahtevno delo čaka Viktorio Plzen z Adrianom Zeljkovićem, ki je po dveh krogih še brez poraza, saj se bo pomerila z italijanskim velikanom Romo.

Zadnji krog pred izločilnimi boji bo 29. januarja prihodnje leto. Finale bo 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.

Liga Europa, ligaški del (3. krog):

Četrtek, 23. oktober:

Lestvica:

