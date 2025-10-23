Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

konferenčna liga konferenčna liga Albert Riera NK Celje

Četrtek, 23. 10. 2025, 15.10

9 minut

Konferenčna liga, ligaški del (2. krog)

Jasna napoved Celjanov

Celje AEK Franko Kovačević | Celjane danes čaka gostovanje v Dublinu. | Foto Jure Banfi

Celjane danes čaka gostovanje v Dublinu.

Foto: Jure Banfi

Nogometaše Celja danes ob 21. uri v Dublinu čaka druga tekma ligaškega dela konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers. V celjskem taboru pred obračunom na Irskem napovedujejo igro na zmago, pri čemer stavijo predvsem na dobro uigranost moštva.

Konferenčna liga, ligaški del (2. krog):

Četrtek, 23. oktober:

Španski strateg na klopi Celja Albert Riera je irskega predstavnika opisal kot tipično otoško moštvo. "Igrajo zelo direktno. Imajo dva igralca, ki veliko tečeta v prazen prostor. Morali bomo biti pozorni tudi na dolge podaje. Vemo, kaj je treba narediti."

Današnja tekma bo sicer že tretje srečanje obeh moštev v dobrem letu dni. V lanski sezoni sta se tekmeca namreč že pomerila v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer so bili s skupnim izidom 3:2 uspešnejši Irci, a so po Rierovi oceni v tem času večji napredek naredili nogometaši iz knežjega mesta.

"Mislim, da smo mi tisti, ki smo naredili glavno razliko, saj smo bistveno bolje pripravljeni, zrelejši in izkušenejši, ko gre za tekme v Evropi. Poleg tega je ekipa že zelo dolgo skupaj," je pred novo evropsko preizkušnjo optimističen Španec, ki v isti sapi poudarja, da je lahko v nogometu vsak nasprotnik težak, če igralci na igrišču ne izpolnjujejo dogovorjenih navodil.

"Morali bomo biti pozorni tudi na dolge podaje. Vemo, kaj je treba narediti," pravi Albert Riera. | Foto: Jure Banfi "Morali bomo biti pozorni tudi na dolge podaje. Vemo, kaj je treba narediti," pravi Albert Riera. Foto: Jure Banfi

Optimizem v kadru Celjanov

Precej optimizma pred dvobojem z Irci izžareva tudi branilec Damjan Vuklišević, ki je poleg Žana Karničnika in Maria Kvesića eden izmed treh celjskih nogometašev, ki so se s Shamrock Rovers merili že v lanski sezoni. "Želimo pokazati, da je bila lanska tekma samo slab dan in se vrniti s pozitivnim rezultatom, kar je za nas samo zmaga," je pred dvobojem razmišljal Vuklišević.

Celjani v Dublinu ne bodo mogli računati na poškodovanega Andreja Kotnika, že dlje časa sta zaradi poškodb odsotna Mark Zabukovnik in Armandas Kučys, medtem ko David Castro in Nino Vukasović še nimata pravice nastopa v evropskih pokalih.

Tekmo bo sodil češki sodnik Ondrej Berka.

Konferenčna liga, ligaški del (2. krog):

Četrtek, 23. oktober:

Lestvica:

konferenčna liga konferenčna liga Albert Riera NK Celje
