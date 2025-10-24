Albert Riera kljub novi zmagi zmajeval z glavo

Nogometaši Celja so v četrtek zanesljivo opravili tudi z drugo evropsko oviro v letošnji sezoni. Zasedba Alberta Riere je v Dublinu z 2:0 ugnala Shamrock Rovers, a španski strateg kljub novim trem točkam ni bil povsem zadovoljen s predstavo svojega moštva, kar je jasno in glasno povedal pred kamerami Šport TV.

Nogometaši Celja so v Dublinu na drugi tekmi ligaškega dela konferenčne lige proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers dosegli še drugo zmago. Potem ko so v uvodu doma premagali AEK s hat-trickom Franka Kovačevića (3:1), so tokrat na Irskem slavili z 2:0, spet pa je bil v glavni vlogi najbolj vroč igralec slovenske nogometne jeseni, ki je v konferenčni ligi s petimi zadetki daleč pred tekmeci.

"Iskreno, ne gledam tega. Na oba zadetka sem že pozabil. Razmišljam o naslednji tekmi. Gremo naprej, še naprej želim dosegati zadetke, na treningih in na tekmah. Današnja gola sta v žepu, sta preteklost," je za Šport TV po novi vrhunski predstavi skromno dejal Hrvat.

Franko Kovačević je v izjemni formi. Foto: Guliverimage

Riera ni pokal od navdušenja

V lanski sezoni sta se tekmeca že merila v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer so bili s skupnim izidom 3:2 uspešnejši Irci. A Celjani so od takrat močno spremenili ekipo, pod vodstvom Alberta Riere pa postali zasedba, ki vzbuja vse več spoštovanja tudi v Evropi, tako da so imeli pred gostovanjem v Dublinu že status favorita. Tega je z dvema goloma v prvem polčasu potrdil vroči Kovačević, so se pa gostje v drugem polčasu precej uspavali in so imeli predvsem ob koncu več dela v obrambi, kar ni bilo všeč trenerju Albertu Rieri.

"Moral bi biti vesel po novi zmagi, a … Z rezultatom sem lahko, ampak pomembno je tudi, kako smo zmagali. Glede tega sem polovično zadovoljen. Zmaga je posledica tega, da si naredil veliko dobrih stvari. Nisem zadovoljen z drugim polčasom. To sem povedal tudi fantom. Moramo pozabiti na rezultat. Drugi polčas je v naših glavah 0:0, dosegati zadetke, še naprej igrati dobro. Tega nismo storili, mi smo se ustavili," je po pred kamerami Šport TV povedal Riera.

Celjani so po dveh krogih pri šestih točkah. Foto: Guliverimage

Opozoril je, da je glavna težava v glavah igralcev. "Tudi v drugem polčasu bi morali pritiskati, v nekih trenutkih, ko nasprotnik izgublja, gre na glavo. Sam pa veš, da zmaguješ in se posledično nekoliko sprostiš. Tega jim ne pustim. Po drugem zadetku želim tretjega in nato še četrtega. Želim, da razmišljajo tako, da to izboljšajo. Z vsem spoštovanjem do Shamrocka, če bi igrali proti res najboljšim ekipam, česar si želimo, bi danes trpeli," je dodal Riera.

Z drugim polčasom ni bil zadovoljen niti kapetan

S predstavo v drugem polčasu pa ni bil zadovoljen niti kapetan Žan Karničnik. "Prvi polčas je bil zelo dober. Nasprotniku nismo puščali ničesar, smo dominirali, imeli posest. V drugem polčasu so nas prisilili, da se več branimo, oziroma mi nismo bili več na tako visoki ravni, agresivni in natančni pri pokrivanju," je za Šport TV dodal Karničnik, ki ga naslednja preizkušnja s soigralci čaka v nedeljo v 1. SNL proti Muri, naslednja tekma v konferenčni ligi pa Celjane čaka v četrtek, 6. novembra, ko bo v goste v Celje prišla poljska Legia iz Varšave.

Preberite še: